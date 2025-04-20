https://ukraina.ru/20250420/kiev-rossiya-i-negodovanie-mid-narusheniya-paskhalnogo-peremiriya-glavnoe-na-ukraine-na-1300-20-aprelya-1062630456.html

"Киев, Россия" и негодование МИД, нарушения пасхального перемирия. Главное на Украине на 13:00 20 апреля

"Киев, Россия" и негодование МИД, нарушения пасхального перемирия. Главное на Украине на 13:00 20 апреля - 20.04.2025 Украина.ру

"Киев, Россия" и негодование МИД, нарушения пасхального перемирия. Главное на Украине на 13:00 20 апреля

МИД Украины возмутился титрами в западных СМИ. Невзирая на установленное пасхальное перемирие украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-20T13:23

2025-04-20T13:23

2025-04-20T13:38

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Американский телеканал Fox News во время трансляции богослужения "Православной церкви Украины" обозначил Киев как российский город.Канал транслировал Пасхальное богослужение в России, которое проводил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и где присутствовал президент России Владимир Путин. Рядом на экране транслировались празднования Пасхи в разных уголках мира, в т.ч. и на Украине.Поначалу службу "ПЦУ" в Свято-Михайловском златоверхом соборе подписали как богослужение в украинском Киеве, однако затем появились титры "Kyiv, Russia". Надпись оставалась на своём месте в течение длительного времени.Это вызвало болезненную реакцию МИД Украины."Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто сделал ошибку", — написал в соцсети X официальный представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.В комментарии под записью Тихого один из пользователей предположил, что это был спойлер.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 2 удара по территории этого региона России.Обе атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 4 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили 4 снаряда калибром 155 мм по Никитовскому району Горловки.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 18 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 7; Новая Каховка — 5; Алёшки — 4; Подстепное — 2", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Корсунка, Алёшки, Днепряны и Новая Збурьевка.Утром 20 апреля посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник рассказал о нарушениях Украиной перемирия."Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! В ДНР: в 06:30 - ВСУшники обстреляли Никитовский район Горловки - выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; в 09:00 - попытки атак Донецка. Отработали ПВО по воздушным целям. В Херсонской области: с 18:00 19 апреля зафиксированы атаки: Алёшки — FPV-дроны, миномет; Голая Пристань — удары дронов-камикадзе; Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА. В ЛНР: ночные обстрелы пригорода Кременной. Сообщения о нарушениях со стороны ВСУ продолжают поступать", — написал Мирошнвик в своём телеграм-канале в 09:53.Днём 20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе сёла Никольское и Ясные Зори атакованы 4 беспилотниками. В селе Ясные Зори повреждён многоквартирный дом, в селе Никольское — частный дом", — отмечалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Лавы и Сухарево совершены атаки 6 беспилотников. В селе Казинка повреждён грузовой автомобиль, в селе Долгое — частный дом, в селе Лавы — надворная постройка и частный дом."Поздно вечером и ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в селе Двулучное повреждены 3 частных дома, в селе Сухарево загорелась кровля частного домовладения — пожарными расчётами возгорание ликвидировано", — сообщил Гладков.В Волоконовском районе по сёлам Новое, Тишанка и хутору Гаевка нанесены удары 6 беспилотников. В селе Тишанка огнём уничтожен частный дом, в хуторе Гаевка повреждены 2 автомобиля, в селе Новое — забор частного домовладения и инфраструктурный объект связи. Сегодня ночью в селе Тишанка после сброса взрывного устройства с БПЛА сгорели 2 надворные постройки.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников."В селе Мокрая Орловка уничтожен огнём частный дом, а также повреждена линия электропередачи — жители одной улицы временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", — отметил губернатор.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 90 боеприпасов в ходе 16 обстрелов и совершены атаки 24 беспилотников. Обошлось без последствий.В Ракитянском районе село Новоленинское атаковано одним беспилотником. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Мухин атакованы 25 беспилотниками, 20 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино повреждён автомобиль, а также сгорели 2 хозпостройки на территории домовладения, в селе Новая Таволжанка на территории сельхозпредприятия повреждены навес и 3 легковых автомобиля, в селе Графовка — частный дом и 3 транспортных средства, в селе Белянка — 2 автомобиля, частное домовладение и хозпостройка. Кроме того, поступила информация, что 18 апреля в селе Графовка в результате атак беспилотников повреждены КамАЗ, административное здание сельскохозяйственного предприятия и трактор", — отмечалось в сводке.В Яковлевском муниципальном округе город Строитель атакован одним беспилотником. От его детонации загорелась сухая трава — пожарными расчётами возгорание ликвидировано.Днём 20 апреля Минобороны России детально рассказало о нарушениях перемирия Украиной."В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населённых пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены", — отмечалось в сообщении Минобороны РФ.Помимо этого, в течение ночи украинские военные применили 48 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе один – по территории Крыма."Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов боеприпасов. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", — подчеркнули в Минобороны РФ.Таким образом, невзирая на то, что официально украинская власть поддержала пасхальное перемирие, на деле украинские военные неоднократно его нарушали.О том, как Украина использует перемирие — в статье Сергея Зуева "Пополнение боеприпасов, удары дронами и кровавые провокации: как Украина использует пасхальное перемирие".

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хроники, эксклюзив, украина, россия, патриарх кирилл, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мид, fox news, херсонская область, киев