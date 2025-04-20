https://ukraina.ru/20250420/plodovitaya-i-vorovataya-devyat-lits-fyurera-ursuly-kotoraya-mozhet-ugrobit-evropeyskiy-reykh-1062628579.html

Плодовитая и вороватая. Девять лиц "фюрера Урсулы", которая может угробить европейский рейх

Плодовитая и вороватая. Девять лиц "фюрера Урсулы", которая может угробить европейский рейх - 20.04.2025 Украина.ру

Плодовитая и вороватая. Девять лиц "фюрера Урсулы", которая может угробить европейский рейх

…Помните этот перефразированный на современный европейский лад анекдот: мужик говорит женщине: – Вот если бы вам усы, вы бы так были похожи на Гитлера… – Но у меня нет усов! – А у него были…

2025-04-20T13:41

2025-04-20T13:41

2025-04-20T13:41

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дональд трамп

адольф гитлер

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Хороший, емкий анекдот, почти притча. Так и здесь: нынешняя глава Еврокомиссии 66-летняя Урсула фон дер Ляйен, которую глава МИД России Сергей Лавров очень точно назвал "фюрер Урсула", очень осторожна.Рука ее так и тянется зигануть по старой врожденной привычке, но приходится сдерживаться – пока типа не политкорректно и надо оправдываться, что получилось не как у "старины Адольфа", а просто дернулась рука "от сердца к солнцу". Есть у любителей "Зиг Хайль!" такая универсальная отмазка, перекочевавшая и в Украину…Но, короче, когда фрау Урсула выступает и кого-то очень горячечно убеждает, то стискивает руки в кулачки. И то прижимает их к груди, то тянет к небу, то упирается ими в воображаемую грудь оппонента, который не хочет понимать, что четвертому рейху в Европе быть и что он обязательно будет воевать с Россией.Почему? А современные немецкие политики – плоть от плоти своих дедов и бабушек, уверенно и верно служивших Гитлеру во всех сферах его рейха. Даже за расстрельными пулеметами некоторые сидели. Но потом избежали денацификации и дали достойное им потомство, которое тайно бредит "Дранг нах Остен", как и они в юности. Как говорится, поскреби любую партийную эмблему нынешних немецких партайгеноссе, обязательно упрешься в эмальку значочка со свастикой на лацкане. Красивенького такого – их тогда, пресмыкаясь перед Гитлером, лучшие дизайнеры-интеллектуалы Германии, "страны поэтов и философов", разрабатывали и тачали. И в этом суть и корень проблемы…Но не только – был у Урсулы еще довольно долгий и усеянный терниями и бабскими склоками на евроманер политический путь наверх. Она в немецком федеральном правительстве с 2005 года по очереди была министром по делам семьи, министром труда и социальных вопросов и, наконец, в 2013 стала первым министром обороны-женщиной.Вот тут-то и всполошилась царившая тогда на немецком политическом олимпе канцлер Ангела Меркель, тоже первая женщина на этом посту. Обе они пришли во власть в 2005-м, но только когда Урсула начала окучивать военных и взглядом подгрызать ножики ее кресла, Ангела поняла, какую властолюбивую змею она пригрела на своей хилой феминистской груди. Урсула уже тогда бредила усилением бундесвера (немецкой армии), мылясь в следующие канцлеры, и Ангела быстренько, в 2019 году, спровадила потенциальную конкурентку на "повышение" – в Брюссель, главой Еврокомиссии.А чё? И себе полегче, и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который тогда уже два года обживался в Елисейском дворце и то ли тайно от жены Брижит то ли под ее присмотром треуголку, но больше обтягивающие рейтузики Наполеона Бонапарта примерял и хотел видеть во главе ЕК француза, пистон сзади. Чтобы и Урсуле было хорошо, и Ангеле, и у Эмманюэля, значит, голова не очень шаталась в разные стороны от глупых мыслей и желаний…И тогда выбор Урсулы многим казался вполне достойным: врач-гинеколог по основной профессии и мать семерых детей (5 дочерей и 2 сына призывного возраста), значит, должна была бы ценить человеческую жизнь. Кроме того, до попадания в правительство в Берлине она 15 лет занималась политикой в ландтаге Нижней Саксонии. Причем потомственно: она – дочь видного политика Христианско-демократического союза (ХДС), бывшего премьер-министра этой земли, следовательно, мозги у нее подразумевались практически автоматически.Ничего подобного! Оказалось, что опыт и сноровка у дамочки есть в начальном виде, а вот чести, достоинства и даже порядочности – ни на грамм. Подоспела пандемия ковид-19, через два года началась спецвоенная операция (СВО) России по умиротворению неонацистской Украины, и у Урсулы от открывшихся перспектив и возможностей, как сорвало крышу. Сразу по двум направлениям.Одной рукой она начала воровать евроденьги так, что опытные казнокрады в разных странах и ее предшественники на разных должностях в Еврокомиссии и в Евросоюзе морщились "а что, так можно было?". Урсуле еле удалось избежать уголовной ответственности за то, что она на пару с муженьком-аристократом, который и одарил ее этим "фон дер" в фамилии, во время пандемии по завышенным ценам у прикормленных (или их прикормивших) фармфирм закупали вакцины "Пфайзер" по страшно завышенным ценам. И в таких количествах, что даже бомжей в Африке вместе с бродячими антилопами гну и краснозадыми бабуинами можно было привить. Всех! По два раза! Причем закупилась американской вакциной на десятилетия вперед, потратив в мутной схеме миллиарды.А деньги – маржа за спекуляцию и нецелевое приобретение и использование – угадайте, куда делись? Правильно, Евросоюз дабы избежать позора стыдного не стал разбираться с Урсулой до конца и уголовное разбирательство и дело замял.Но Урсула-то во вкус вошла! А тут еще "Путин напал" – вообще-то можно любые суммы списать под шумок. И по вине другой вороватой руки Урсулы сейчас Евросоюз и ЕК сотрясают очередные и страшно вонючие по сути финансовые коррупционные скандалы. Сначала был так называемый "Катаргейт" – мутные схемы коррупционных подношений, когда евродепутаты через те же некоммерческие организации (НКО) брали деньги пачками для лоббирования интересов катарских шейхов.В этом скандале Урсула засветилась мало (она все же теперь не депутат), но из СМИ и по результатам аудита Счетной палаты стало известно, что руководство Еврокомиссии потратило порядка миллиарда евро на поддержку так называемой "зеленой повестки" и дискредитацию политических противников. Чьих? А вы угадайте, если журналисты уже заявили, что финансы на эти все штуки якобы распределяла лично Урсула.Аудиторская проверка выяснила, что только по одной программе финансирования поддержки экологических проектов LIFE люди Урсулы нецелево потратили миллиард евро на политическую пропаганду. А сами траты аудиторы назвали "непрозрачными и нечеткими" и в интересах Урсулы.А сейчас в Европе выясняют, что деньги тратились и критику других политических оппонентов. И Урсулы, и всего коллективного Брюсселя. Леваков нанимали, чтобы они травили немецкую евроскептически настроенную "Альтернативу для Германии", других придурков гнали на премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана.Сейчас Урсула намылилась на два новых направления. Во-первых, убить ядерную энергетику Европы в угоду альтернативным источникам энергии. И под это дело мутненько так срубить евро на закрытии АЭС в разных странах.Во-вторых, продавив себя в прошлом году на второй срок на посту главы Еврокомиссии, Урсула вознамерилась превратить ЕС в военно-политический союз и собрать на возрождение его ВПК 800 млрд евро. Как экс-министр обороны она хорошо знает, наверное, где в этом деле и что можно потянуть налево. Тем более оправдывая все это необходимостью "сдерживания России и Путина". Урсула и подельники ее прекрасно понимают, что под эту сурдинку можно еще раз озолотиться. Да так, что праправнукам хватит золотыми монетами в мух бросаться.И все уже застыло на низком старте – договариваются, кто и сколько должен дать, чтобы Урсуле было хорошо и денежно, а "Путин отступил". Жадничают европолитики, конечно, им самим надо, но Урсула четко знает, кому и какие тестикулы в какой двери зажать, чтобы щедрость появилась. И деньги на войну идут.Однако в планы Урсулы внезапно и негаданно мощно вмешался президент США Дональд Трамп, который на дух не переносит всю эту никем не избранную мутную, но спесивую, тупую и жадную шушеру и шелупонь. Он их, кстати, приблизительно так и называет и предпочитает общаться с политиками разных стран, а не с евробюрократами.Кроме того, – и это главное! – Трамп сам намылился обезжирить Европу финансово и промышленно. И все привлекательное и ценное в ней перекачать в США, а не поделиться с Урсулой.Урсула и подвластные ей, ставшие ситуативными союзниками упомянутый Макрон в наполеоновских рейтузах, лидер Великобритании и возможный латентный педофил Кир Стармер, будущий канцлер ее Германии и реваншист-партайгеноссе по ХДС Фридрих Мерц решили войной в Украине воздействовать на Трампа. И так привлечь его на свою сторону.Пока у европейцев получатся только глупого украинского недофюрера Владимира Зеленского втравить в продолжение войны, за которую ему должны теперь платить европейцы, а не американцы. Это может значительно сузить кормовую базу и Зеленскому и, вы не поверите, самим европейцам – Урсуле с корешами.И Урсула продемонстрировала готовность фраера сдать назад под давлением обстоятельств и заявила, что любимый ею Запад при смерти. В интервью немецкой газете Zeit она сказала: "Запада, каким мы его знали, больше не существует". То есть прежнего Запада уже нет и не будет, ибо пришли новые времена. С Трампом, который объявил Евросоюзу тарифную войну.По мнению Урсулы, она еще верит, что Трамп одумается и евроатлантическое единство сохранится, но уже сейчас Европа, нищающая на глазах, вынуждена была стать более самостоятельной и самой, без посредников, вести бесчисленное количество разговоров с главами государств и правительств со всего мира. Да и сама Урсула должна вести такие же переговоры о спасении."Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное. С одной стороны, это очень радует, но, с другой стороны, конечно, есть и огромная ответственность, которую мы должны оправдать", – говорит Урсула, понимая, что теперь украсть будет труднее. А то и вообще может не получиться.И что же? Жизнь может пойти под откос. Зачем тогда было создавать четвертый рейх, если он идет коту под хвост с самого начала? Как страшно жить!Одного Урсула не хочет понимать: в том, что Европа, агрессивная и русофобская, расистская и человеконенавистническая, фарисейская и лицемерная оказалась на грани разорения и заката, виноваты и она, и ее политика. Надуманная, лишенная связи с интересами европейцев и здравым смыслом.А без осознания собственной вины диагноз для лечения и в геополитике поставить практически невозможно…О лицах другого европейского политика - в статье Владимира Скачко "Патроны вместо сметаны. Лица Каи Каллас все лживы, но русофобски воинственны"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

европа, россия, украина, дональд трамп, адольф гитлер, владимир путин, еврокомиссия, ес, счетная палата, эксклюзив