Папа Римский обратился с традиционным посланием «граду и миру» в честь праздника Пасхи, который сегодня отмечают христиане западного обряда.
Он отметил трудности борьбы с пандемией и вознес молитвы для избавления мира от вооруженных конфликтов и примирения враждующих сторон.
«В мире по-прежнему слишком много войн и слишком много насилия. Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны. Пусть он даст тем, кто оказался в плену конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, возможность безопасно вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей всего мира на сдерживание гонки новых вооружений», — сказал понтифик.
Он выразил надежду, что стороны конфликтов во всем мире смогут вести мирный диалог и заниматься восстановлением своих стран.
Ранее, в своем рождественском обращении, папа римский также молился о мире в Донбассе и Карабахе.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.