В своем пасхальном послании папа римский Франциск призвал всех участников конфликтов к примирению и прекращению наращивания вооружений. Текст послания опубликован 4 апреля на сайте Ватикана

Папа Римский обратился с традиционным посланием «граду и миру» в честь праздника Пасхи, который сегодня отмечают христиане западного обряда.

Он отметил трудности борьбы с пандемией и вознес молитвы для избавления мира от вооруженных конфликтов и примирения враждующих сторон. Папа Римский помолился о мире в Донбассе и Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В мире по-прежнему слишком много войн и слишком много насилия. Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны. Пусть он даст тем, кто оказался в плену конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, возможность безопасно вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей всего мира на сдерживание гонки новых вооружений», — сказал понтифик.

Он выразил надежду, что стороны конфликтов во всем мире смогут вести мирный диалог и заниматься восстановлением своих стран.

Ранее, в своем рождественском обращении, папа римский также молился о мире в Донбассе и Карабахе.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.