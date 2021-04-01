«Благодарю каждого за поддержку и внимание к моему творчеству. Безумно приятно получать такие награды», — написала она.
Для выхода на публику артистка выбрала черный брючный костюм — жакет на запах и брюки палаццо свободного кроя, украшенные пайетками.
Ранее после посещения Крыма Лорак получила волну критики от украинцев. Концерты артистки начали бойкотировать. По этой причине Лорак приняла решение о переезде в Россию, где до сих пор гастролирует и получает премии.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
Украина надеется на возвращение Крыма. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешения у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.