Эксперт отметил, что весной начнется вторая волна уличных выступлений, более жестких, чем в августе и начале осени 2020 года.
«Мы наблюдаем, что активно развивается подполье, там есть активисты, которые настроены на жесткое противостояние с властями, это такая структура сопротивления. И я не говорю даже о внешних структурах оппозиционных, которые выехали из страны, — их влияние на центр сопротивления очень небольшое», — констатировал Суздальцев.
Власти этого боятся, усиливают контроль над обществом, пытаются не допустить возникновения весенней волны протестов, но спокойной жизни у президента Александра Лукашенко не будет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.