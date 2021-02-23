Ситуация политического кризиса в Белоруссии будет сохраняться очень сложная, потому что белорусский народ в этом плане очень злопамятный, и помнит о преступлениях властей в части фальсификации на выборах и произвола силовиков. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Лукашенко приехал в Сочи за деньгами © Владимир Трефилов

«Мы наблюдаем, что активно развивается подполье, там есть активисты, которые настроены на жесткое противостояние с властями, это такая структура сопротивления. И я не говорю даже о внешних структурах оппозиционных, которые выехали из страны, — их влияние на центр сопротивления очень небольшое», — констатировал Суздальцев.

Власти этого боятся, усиливают контроль над обществом, пытаются не допустить возникновения весенней волны протестов, но спокойной жизни у президента Александра Лукашенко не будет, заключил собеседник издания.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.