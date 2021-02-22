Эксперт отметил, что первым шагом к разрешению кризиса было бы заявление властей о готовности отпустить всех политических заключенных, хотя официальный Минск не использует этот термин, чего не произошло.
«Одна из целей форума заключалась в том, чтобы показать, что в обществе есть какая-то консолидация и идет разрешение внутриполитического кризиса. Часть населения эту картинку приняла, но другую часть это только разозлило, потому что в этом собрании в основном приняла участие властная вертикаль», — констатировал Малашенков.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.