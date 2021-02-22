Киев запланировал строительство нового аэропорта в Донбассе, между Луганской и Донецкой областями. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 февраля на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура»

«В этом году в любом случае мы начнем проектирование нового аэропорта для Донецкой и Луганской областей… Мы могли бы открыть и восстановить Мариупольский аэропорт. Но сегодня военные говорят, что для нас это небезопасно», — сказал президент.

Он уточнил, что аэропорт планируют использовать для гражданских рейсов. ИноСМИ: какое будущее ждёт Донбасс © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Кроме того, Зеленский сообщил о планах властей «за пару лет» построить новый аэропорт на Закарпатье. Он отметил, что при эксплуатации аэропорта «Ужгород» возникает ряд стратегических проблем, например необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.