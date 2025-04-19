https://ukraina.ru/20250419/berlinskaya-nastupatelnaya--80-let-nachalu-vozmezdiya-1062552174.html

Берлинская наступательная – 80 лет началу возмездия

Берлинская наступательная – 80 лет началу возмездия - 19.04.2025 Украина.ру

Берлинская наступательная – 80 лет началу возмездия

Для советских войск шанс захватить столицу Третьего Рейха появился ещё в начале февраля 1945 года. В результате Висло-Одерской наступательной операции не только была разгромлена крупная группировка противника, но и создан плацдарм у Кюстрина – оттуда до Берлина оставалось всего 50-60 километров. Однако Берлинская операция началась только 16 апреля…

2025-04-19T08:14

2025-04-19T08:14

2025-04-19T08:14

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Февральский рывок к Берлину мог закончиться для Красной Армии катастрофой. У немцев оставались мощные ударные группировки в Силезии и Померании. Они могли нанести фланговые удары по устремившимся к Берлину советским армиям. Как показали события 15-18 февраля 1945 года (немецкое контрнаступление, известное как операция "Солнцестояние"), опасения эти были небезосновательными.Кроме того, стоит учесть и громадные проблемы с логистикой и коммуникациями, и все еще большую активность немецкой авиации, которая только 1 февраля 1945 года в полосе 1-го Белорусского фронта совершила 2889 вылетов.В апреле 1945 года ситуация изменилась – группировка противника в Померании была разгромлена, значительно улучшилась логистика. Для штурма Берлина подготовили мощный кулак – в составе 1-го Белорусского (маршал Г.К. Жуков), 1-го Украинского (маршал И.С. Конев) и 2-го Белорусского (маршал К.К. Рокоссовский) фронтов сконцентрировались 1,9 млн. человек, 6250 танков и САУ, 41 600 орудий и миномётов, более 7500 самолётов.Ставка решила Берлин сначала окружить, не пропустить к городу немецкие дивизии, которые дрались на Одере, а затем и штурмовать сам город. Понимая, что придётся прорывать эшелонированную оборону, а затем штурмовать громадную агломерацию, советское командование собрало большое количество крупнокалиберной артиллерии (в том числе орудия 203-мм. и более), много тяжёлых танков ИС-2 со 122-мм орудиями, самоходок ИСУ-122 и ИСУ-152. Так в составе 8-й гв. армии генерал-полковника В.И. Чуйкова имелось 82 ИС-2, а в составе 5-й ударной армии генерал-полковника Н.Э. Берзарина – 128 ИС-2.Большой проблемой армий, которым предстояло непосредственно штурмовать столицу Третьего рейха, была нехватка пехоты в стрелковых дивизиях. Уже во время штурма города она привела к замедлению продвижения, излишним потерям в боевой технике.Несмотря на то, что в Берлине находился центр командования вермахтом и часть предприятий нацистского ВПК, его захват был важен для советского руководства в первую очередь по политическим мотивам – И.В. Сталин не желал, чтобы Красную Армию опередили союзники. Например, Уинстон Черчилль приложил все усилия, чтобы английские и американские войска, вопреки ялтинским договоренностям, повернули свои армии на Берлин. К счастью, главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал армии США Д. Эйзенхауэр от "гонки к Берлину" отказался.Красной Армии предстояло штурмовать один из самых больших и густонаселенных городов Европы. Наиболее плотно была застроена внутренняя часть столицы. Районы разделялись большими парками, такими как Тиргартен, Юнгфернхайде, Трептов-парк и т.д. общей площадью 131,2 га. Через Берлин с юго-востока на северо-запад протекала река Шпрее. В городе было большое количество каналов, берега которых на значительном протяжении, особенно в центральных районах, были облицованы камнем, что само по себе, в случае подрыва мостов превращало их в труднопреодолимые препятствия.К апрелю 1945 года в результате около 200 массированных авианалетов союзников, в которых британцы сбросили в общей сложности 45 517 тонн бомб, а американцы – около 23 000 тонн, облик Берлина сильно изменился – в его центральной части было разрушено до 80% зданий. Погибли и были ранены несколько десятков тысяч мирных жителей. Спасаясь от бомбежек, 1,7 млн. бежали из города или были эвакуированы, но в нём ещё оставалось около 3,6 млн. человек.Советской армаде противостояла группа армий "Висла" (3-я танковая и 9-я армии) генерал-полковника Готтхарда Хейнрици и прочие войска – более 850 000 военнослужащих, свыше 400 танков (включая 177 "пантер" и 47 "королевских тигров") и более 1100 САУ, 9303 орудий и миномётов, более 2200 самолетов. Руководство Третьего Рейха думало, что советские войска удастся остановить на Одере.На Одере немецкая оборона состояла из трёх фортификационных линий. Доминировали различные деревоземляные укрепления, которые были усилены колючей проволокой, минными полями, противотанковыми орудиями, зенитками, рельефом местности (леса, реки, каналы, озера, высоты).В самом Берлине было сооружено много баррикад, завалов, установлены танкобашенные ДОТы или вкопаны неисправные танки. Берлинские баррикады имели высоту 2-2,5 м и толщину 2-2,2 м. Сооружались они капитально из дерева, камня, иногда рельсов и фасонного железа – прочный вкопанный в землю каркас набивался камнями и землёй. Проходы в баррикадах (если они не были глухими) запирали вагонами или трамваями, наполненными железом, камнями и другими материалами – они служили подвижными воротами. Подходы к баррикадам минировались. Из-за нехватки строительных материалов не удалось соорудить многочисленные железобетонные сооружения (доты, бункеры), поэтому в доты превращали здания и прочие строения. Их окна замуровывались – оставлялись только бойницы, если надо – дополнительные бойницы пробивались в стенах. Между домами рылись ходы сообщений, соединявшиеся с подвалами, чтобы можно было быстро и безопасно перебрасывать подкрепления или оставлять захваченные объекты.Многочисленные станции Берлинского метро (U-Bahn) и городской электрички (S-Bahn) а также вокзалы превратились в мощные опорные пункты. Если первая линия обороны Берлина проходила по его окраинам, то вторая – вдоль кольцевой железной дороги. Там, где она проходила по насыпям, прямо в них рыли позиции с амбразурами для танков, пушек и пулеметов, размещали ДОТы и ДзОТы. Третья линия прикрывала центр города.Сам Берлин был поделён на девять секторов обороны от "A" до "H" плюс центральный, "Цитадель", обозначался литерой "Z". Каждым командовал отдельный офицер в звании не ниже подполковника.Львиную долю гарнизона города (более 100 тыс. бойцов) составлял фольксштурм – не отправленные на войну из-за "брони" и болезней рабочие и служащие. Например, 155-й батальон фольксштурма был целиком набран из жителей промышленного жилого района Сименсштадт, построенного компанией "Сименс" для своих рабочих.Гарнизону Берлина не хватало стрелкового оружия. На его вооружении было более 15 типов винтовок и более 10 типов пулеметов, что создавало огромные проблемы со снабжением соответствующими боеприпасами. В избытке были лишь фаустпатроны.Значительно лучше обстояли дела с противотанковыми средствами – более 310 орудий, включая 30 88-мм противотанковых пушек и 230 88-мм зениток.Подразделения СС в основном занимали позиции в секторе Z (правительственный квартал) и подчинялись непосредственно бригадефюреру СС Вильгельму Монке. Их численность составляла примерно 3 000 – 4 000 человек. Примечательно, что столицу Рейха оборонял разношерстный эсэсовский интернационал – немцы, датчане, шведы, норвежцы (дивизия СС "Нордланд"), французы (33-я гренадерская дивизия СС "Шарлемань"), испанцы (батальон "Фантасма"), прибалты и т.д.Особую роль в обороне города сыграли три массивные зенитные башни, которые находились в парковых зонах Берлина и представляли собой неприступные крепости из стали и бетона высотой с 13-этажный дом (40 метров). Толщина выполненных из фортификационного бетона стен доходила до 2,5 метров. Как показали бои, они выдерживали попадание даже 203-мм снарядов. Толщина крыш башен составляла 3,5 метра, что позволяло выдержать прямое попадание авиабомб массой до тонны. Сами башни были вооружены малокалиберными зенитками и мощными 128-мм зенитными орудиями, способными поражать все типы советских танков и САУ. Каждая зенитная башня представляла собой настоящую крепость со складами, электрогенераторами, казармами, госпиталям и т.д.Немецкое командование решило во избежание больших потерь отвести на Одере с передовых своих позиций войска на вторую основную линию. Тогда артподготовка пришлась бы по пустому месту. Но этот номер у немцев не прошёл. 14-15 апреля советские войска провели разведку боем и продвинулись на несколько километров вглубь вражеских позиций, местами заняв его пустые передовые траншеи.Утром 16 апреля началась мощная артподготовка, после которой в наступление пошли пехота и танки. В полосе наступления 1-го Белорусского фронта, чтобы ослепить противника, сделать его огонь менее прицельным, использовались зенитные прожекторы. Но мощные артобстрелы подняли целые облака пыли и дыма, сквозь которые лучи прожекторов не пробивались. Однако так или иначе прицельный огонь для немцев был затруднён, и Одер войска 1-го Белорусского фронта форсировали без проблем. На участке 1-го Украинского фронта с тем же успехом использовались дымовые завесы.Завязались ожесточённые бои уже на второй линии обороны. Войска 8-й гв. армии генерала Василия Чуйкова уткнулись в лежавший у подножия Зееловских высот канал Хаупт Грабен. Это был глубокий (более двух метров) настоящий противотанковый ров шириной до 5 метров, на противоположном берегу которого немцы вкопали танки, самоходки и замаскированные орудия. 7-я тяжелая танковая бригада на берегу канала потеряла сожженными сразу 22 ИС-2, еще 4 машины были подбиты и один танк подорвался на минах.Поскольку продвижение советских войск застопорилось, для прорыва вражеской обороны маршал Жуков решил ввести в бой 1-ю и 2-ю гв. танковые армии, хотя изначально их планировалось ввести в уже пробитую брешь. Танкисты и самоходчики вынуждены были обходить Зееловские высоты, не имея возможности подняться по их крутым склонам. Пришлось выбивать врага из населённых пунктов, неся при этом ощутимые потери. Немцы эффективно использовали противотанковые орудия, замаскированные танки и САУ, в частности "королевские тигры". Последние могли расстреливать советскую бронетехнику с дальних дистанций, а поскольку немецкие тяжелые машины действовали в лесной местности, обнаружить их было сложно.19 апреля под удары "королевских тигров" из состава 503-го тяжелого танкового батальона попала колонна ИС-2 из 67-й гв. тяжелой танковой бригады. Она двигалась по узкой лесной дороге, когда немецкие танки стали ее расстреливать. ИСы не могли маневрировать, и, как итог – 10 машин сгорели и еще 6 были подбиты. В 48-й гв. танковой бригаде сгорели 17 Т-34 и еще 2 были подбиты. В боях 19 апреля армии 1-го Белорусского фронта понесли самые большие однодневные потери за время наступления – 105 танков и САУ уничтоженными и ещё 76 подбитыми.В этот день войска 1-го Белорусского фронта прорвали немецкие позиции на участке Зееловских высот, выбили врага из укреплённых городов и, самое главное, начали окружение одерской группировки немцев в так называемом "Хальбском котле". Из него в Берлин смог прорваться только один 56-й танковый корпус – остальные войска были разгромлены и не пришли берлинскому гарнизону на помощь. Хотя и один корпус смог впоследствии создать при штурме большие проблемы, а его командир, генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг, возглавил оборону города.Южнее войска 1-го Украинского фронта успешно форсировать приток Одера реку Нейсе, по которой проходил фронт, прорвали первую и вторую полосы обороны противника. Маршал Конев, хоть его армии по первоначальному замыслу и не должны были штурмовать Берлин, мечтал снискать лавры полководца, штурмовавшего Берлин, и уже в приказе на наступление указал своим танковым командармам – генералам Рыбалко и Лелюшенко– что первыми к Берлину должны прорваться они. Вечером 17 апреля, когда стало понятно что на участке 1-го Белорусского фронта стремительный прорыв пока не получается, Сталин в личном разговоре приказал маршалу Коневу все же двинуть свои 3-ю и 4-ю гв. танковые армии на юго-западные окраины вражеской столицы.Но первым дойти до Берлина маршалу Коневу не удалось – в полосе между Барутом и Цоссеном его танкам и мотопехоте пришлось штурмовать завалы, рвы, минные поля и прочие заграждения. Объехать их было невозможно из-за озер, болот и лесов, которых в то время к югу от Берлина было много. В результате танковые армии фронта все же прорвались, но с задержкой.В Цоссене размещался немецкий Генеральный штаб сухопутных войск. Приближение советских танков посеяло там панику – началась массовая эвакуация. Эсэсовская охрана решив, что всех эвакуировать вовремя не удастся, значительную часть штабных работников расстреляла. Командир 53-й гв. танковой бригады дважды Герой Советского Союза генерал-майор танковых войск В.С. Архипов вспоминал:"О том, что это был именно расстрел, свидетельствовало само положение убитых. По всему городку, почти у каждого здания, стояли колонны грузовых и легковых автомобилей. И возле каждой колонны – сотни трупов: немецкие офицеры, солдаты, очень много штатских, в том числе женщин. Ко мне подвели группу пленных. Старший по званию, майор, весь трясся от нервного озноба. "Что это?" – спросил я, указав на убитых. "Это сделали эсэсовцы", – ответил он. "Фашисты заметают следы".К 23 апреля советские войска выбили противника из пригородов Берлина и завязали бои непосредственно в городе. Начался штурм такой ненавистной столицы Третьего рейха, о котором так давно мечтало так много советских солдат.

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Алексей Стаценко

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