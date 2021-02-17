Бывший военнослужащий ВСУ, по собственной воле перешедший на сторону ДНР, извинился перед маленькой жительницей одного из прифронтовых поселков народной республики. Видео, запечатлевшее встречу экс-бойца армии Украины и гражданки ДНР, опубликовал 17 февраля Telegram-канал «Неофициальный Безсонов»

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«Украинский перебежчик Анатолий Тараненко извинился за всю украинскую армию перед ребёнком в одном из прифронтовых районов. Он это сделал по своей инициативе, спонтанно, поэтому только один оператор успел это зафиксировать фрагментально», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Рядовой Анатолий Тараненко в конце января связался с Народной милицией ДНР и выразил желание перейти на территорию республики.

На этот шаг Тараненко сподвигли регулярные издевательства со стороны сержантов, которые избивали его и отнимали еду при попустительстве других сослуживцев.

Линию фронта военнослужащий сумел перейти благодаря спецоперации ДНР.