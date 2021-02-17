На видео Тараненко обращается к девочке, преклонив колено, а затем обнимает ребенка. Что именно он говорит, разобрать трудно.
«Украинский перебежчик Анатолий Тараненко извинился за всю украинскую армию перед ребёнком в одном из прифронтовых районов. Он это сделал по своей инициативе, спонтанно, поэтому только один оператор успел это зафиксировать фрагментально», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Рядовой Анатолий Тараненко в конце января связался с Народной милицией ДНР и выразил желание перейти на территорию республики.
На этот шаг Тараненко сподвигли регулярные издевательства со стороны сержантов, которые избивали его и отнимали еду при попустительстве других сослуживцев.
Линию фронта военнослужащий сумел перейти благодаря спецоперации ДНР.