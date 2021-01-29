В частности, применены ограничительные меры сроком на три года против: гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина, компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), компании Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР) и компании Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).
Отмечается, что Украина применила санкции в виде блокирования активов. В частности, временно ограничены права пользоваться и распоряжаться имуществом, проводить торговые операции, вводятся ограничения частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против юридических и физических лиц, которое, вероятно, касается китайских инвесторов «Мотор Сич».
Ранее китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited и украинская ООО МС-4 Александра Ярославского как владельцы акций «Мотор Сич» сообщили, что созвали на 31 января внеочередное собрание акционеров.
В декабре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Сич» инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства 3,5 млрд долларов ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие.