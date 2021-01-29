Украина ввела на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. Соответствующие документы 29 января опубликованы на сайте президента Украины

Бизнесмен Ярославский призвал Зеленского спасти «Мотор Сич» от краха © скриншот с видео "Forbes Ukraine"

Отмечается, что Украина применила санкции в виде блокирования активов. В частности, временно ограничены права пользоваться и распоряжаться имуществом, проводить торговые операции, вводятся ограничения частичного или полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против юридических и физических лиц, которое, вероятно, касается китайских инвесторов «Мотор Сич».

Ранее китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited и украинская ООО МС-4 Александра Ярославского как владельцы акций «Мотор Сич» сообщили, что созвали на 31 января внеочередное собрание акционеров.

В декабре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Сич» инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства 3,5 млрд долларов ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие.