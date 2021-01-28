Симоньян находится в Донецке. Она принимает участие в интеграционном форуме «Русский Донбасс», на котором будет принята доктрина государственной политики ДНР и ЛНР.
По словам журналистки, жители Донбасса отражают лучшие качества русского народа — беспримерное мужество, абсолютное бесстрашие, верность своим идеалам, родной истории, культуре и языку, великодушие, сплоченность и знаменитое русское терпение.
Симоньян отметила, что экономическая ситуация на Донбассе, где седьмой год продолжается военный конфликт, не позволяет людям жить по-настоящему, так, как они этого заслуживают. Одной из главных причин этого, по ее словам, является неустойчивый статус непризнанной республики.
«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, щедрой Родины, и мы обязаны им это обеспечить… Россия, матушка, забери Донбасс домой», — добавила Симоньян.
На форуме также присутствуют глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин, депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко, общественные деятели, представители власти республик, политики, правоведы, журналисты.