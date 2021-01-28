Главный редактор телеканала RT, МИА «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что жители республик Донбасса демонстрируют лучшие качества русского народа, передает 28 января «Луганский информационный центр»

Симоньян находится в Донецке. Она принимает участие в интеграционном форуме «Русский Донбасс», на котором будет принята доктрина государственной политики ДНР и ЛНР.

«Русский Донбасс» стартовал в Донецке © ДАН

Симоньян отметила, что экономическая ситуация на Донбассе, где седьмой год продолжается военный конфликт, не позволяет людям жить по-настоящему, так, как они этого заслуживают. Одной из главных причин этого, по ее словам, является неустойчивый статус непризнанной республики.

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, щедрой Родины, и мы обязаны им это обеспечить… Россия, матушка, забери Донбасс домой», — добавила Симоньян.

На форуме также присутствуют глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин, депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета "Россия — Донбасс" Андрей Козенко, общественные деятели, представители власти республик, политики, правоведы, журналисты.