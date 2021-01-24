Если бы Берлин сейчас остановил проект «Северный поток 2», Германия столкнулась бы с судебным разбирательством, заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце. Ее слова приводит РИА Новости 24 января

«Решение о строительстве газопровода "Северный поток" было принято много лет назад. Трубопровод почти готов, он одобрен в правовом порядке. Я могла бы представить себе и другие решения. Но если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством», — сказала Шульце в интервью медиагруппе RND.

«Северный поток - 2»: США вводят новые санкции, «Газпром» подстёгивает партнёров, а преемник Меркель — сторонник проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики и Украина.

В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик «Фортуна» уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.