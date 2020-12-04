Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в сдаче позиций на переговорах по Донбассу, поскольку Зеленский якобы считает, что для прекращения войны нужно просто прекратить стрельбу. Об этом Порошенко заявил 3 декабря в эфире украинского телеканала «Эспрессо»

«Союз меча и орала»: министры Порошенко и Зеленского совместно создают новый проект © Facebook, Max Nefyodov Владимиром Путиным.

«Путем обеспечения возобновления суверенитета и территориальной целостности нашего государства является попытка или мечта договориться с Путиным. Заглянуть ему в глаза и увидеть там мир… Закончить войну просто. Достаточно просто перестать стрелять. Это можно сделать за две недели. Достаточно посмотреть Путину в глаза, увидеть там мир, встать на колени и попросить мира», — сказал Порошенко.

По данным штаба ООС, за прошедшие сутки в Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня в Донбассе. При этом в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны Украины погибли двое ополченцев.