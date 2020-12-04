Порошенко считает, что Зеленский якобы «сдал» украинские переговорные позиции по Донбассу, чтобы встретиться с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Путем обеспечения возобновления суверенитета и территориальной целостности нашего государства является попытка или мечта договориться с Путиным. Заглянуть ему в глаза и увидеть там мир… Закончить войну просто. Достаточно просто перестать стрелять. Это можно сделать за две недели. Достаточно посмотреть Путину в глаза, увидеть там мир, встать на колени и попросить мира», — сказал Порошенко.
По данным штаба ООС, за прошедшие сутки в Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня в Донбассе. При этом в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны Украины погибли двое ополченцев.