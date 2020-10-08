Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украине нужен план действий по членству в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямого включения в Facebook

Встреча на Даунинг-стрит: Джонсон перешел на украинский, Зеленский похвалил © REUTERS, Aaron Chown/Pool Как сказал Кулеба, обсуждались вопросы торговли, инвестиций, углубления сотрудничества в сфере безопасности. «Говорили о СOVID-19, о доступе к вакцине, о том, чтобы вместе бороться с этой проблемой. <…> Отдельно говорили о НАТО — президент наш был очень четкий, он сказал, что Украине нужен план действий относительно членства. Членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне», — отметил министр. Зеленский находится с двухдневным официальным визитом в Великобритании.