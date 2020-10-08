По его словам, Джонсон и Зеленский установили «живую и искреннюю связь, взаимопонимание, хорошо поговорили об очень конкретных вещах».
Как сказал Кулеба, обсуждались вопросы торговли, инвестиций, углубления сотрудничества в сфере безопасности.
«Говорили о СOVID-19, о доступе к вакцине, о том, чтобы вместе бороться с этой проблемой. <…> Отдельно говорили о НАТО — президент наш был очень четкий, он сказал, что Украине нужен план действий относительно членства. Членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне», — отметил министр.
Зеленский находится с двухдневным официальным визитом в Великобритании.