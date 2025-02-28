Европейцы сами идут на конфликт с Россией и видят в США главную силу антироссийской коалиции — Фененко
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Нынешние события в Европе трактуют как попытку России пересмотреть итоги 1991 года. При этом они видят США как главную силу антироссийской коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Мюнхенский конференция по безопасности, которая прошла с 14 по 16 февраля, показала две важные вещи, отметил Фененко. Первое: зависимость Европы от США слишком преувеличена. Европейцы отнюдь "не взяли под козырёк" и не перестроились под новую администрацию, указал он.
"Второе: пора отказаться от представлений, что американцы толкают несчастных европейцев на конфликт с Россией в ущерб им самим. Европейцы сами идут на конфликт с Россией, даже больше США", — подчеркнул Фененко.
В 1990-е годы российские либералы наивно говорили, что Россия идёт в Европу. Тогда как европейцы считали, что они в 1991 году выполнили историческую задачу: отбросили Россию к западным границам Московского царства 16-го века, заявил собеседник издания.
Нынешние события в Европе трактуют как попытку России пересмотреть итоги 1991 года, что и вызывает такую ярость у европейских лидеров, уточнил Фененко.
"Это для них важнее бизнеса и прибыли. США они видят как главную силу антироссийской коалиции, но прорабатывают и варианты действий без Вашингтона", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.