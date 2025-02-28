https://ukraina.ru/20250228/1061407404.html

Европейцы сами идут на конфликт с Россией и видят в США главную силу антироссийской коалиции — Фененко

Европейцы сами идут на конфликт с Россией и видят в США главную силу антироссийской коалиции — Фененко - 28.02.2025 Украина.ру

Европейцы сами идут на конфликт с Россией и видят в США главную силу антироссийской коалиции — Фененко

Нынешние события в Европе трактуют как попытку России пересмотреть итоги 1991 года. При этом они видят США как главную силу антироссийской коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-02-28T04:30

2025-02-28T04:30

2025-02-28T04:30

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россия

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европа

евросоюз

мюнхенская конференция по безопасности

конфликт

1991

1990-е

коалиция

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Мюнхенский конференция по безопасности, которая прошла с 14 по 16 февраля, показала две важные вещи, отметил Фененко. Первое: зависимость Европы от США слишком преувеличена. Европейцы отнюдь "не взяли под козырёк" и не перестроились под новую администрацию, указал он.В 1990-е годы российские либералы наивно говорили, что Россия идёт в Европу. Тогда как европейцы считали, что они в 1991 году выполнили историческую задачу: отбросили Россию к западным границам Московского царства 16-го века, заявил собеседник издания.Нынешние события в Европе трактуют как попытку России пересмотреть итоги 1991 года, что и вызывает такую ярость у европейских лидеров, уточнил Фененко."Это для них важнее бизнеса и прибыли. США они видят как главную силу антироссийской коалиции, но прорабатывают и варианты действий без Вашингтона", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061383241.html

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новости, россия, сша, европа, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности, конфликт, 1991, 1990-е, коалиция, итоги