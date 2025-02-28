Европейцы сами идут на конфликт с Россией и видят в США главную силу антироссийской коалиции — Фененко - 28.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250228/1061407404.html
Европейцы сами идут на конфликт с Россией и видят в США главную силу антироссийской коалиции — Фененко
Европейцы сами идут на конфликт с Россией и видят в США главную силу антироссийской коалиции — Фененко - 28.02.2025 Украина.ру
Европейцы сами идут на конфликт с Россией и видят в США главную силу антироссийской коалиции — Фененко
Нынешние события в Европе трактуют как попытку России пересмотреть итоги 1991 года. При этом они видят США как главную силу антироссийской коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-02-28T04:30
2025-02-28T04:30
новости
россия
сша
европа
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
конфликт
1991
1990-е
коалиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6f7e2115bcccb624e8a9cb6a28b98308.png
Мюнхенский конференция по безопасности, которая прошла с 14 по 16 февраля, показала две важные вещи, отметил Фененко. Первое: зависимость Европы от США слишком преувеличена. Европейцы отнюдь "не взяли под козырёк" и не перестроились под новую администрацию, указал он.В 1990-е годы российские либералы наивно говорили, что Россия идёт в Европу. Тогда как европейцы считали, что они в 1991 году выполнили историческую задачу: отбросили Россию к западным границам Московского царства 16-го века, заявил собеседник издания.Нынешние события в Европе трактуют как попытку России пересмотреть итоги 1991 года, что и вызывает такую ярость у европейских лидеров, уточнил Фененко."Это для них важнее бизнеса и прибыли. США они видят как главную силу антироссийской коалиции, но прорабатывают и варианты действий без Вашингтона", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250227/1061383241.html
россия
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060982291_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_75332451f09919c54ad0dcf8ca2f916f.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, европа, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности, конфликт, 1991, 1990-е, коалиция, итоги
Новости, Россия, США, Европа, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности, конфликт, 1991, 1990-е, коалиция, итоги

Европейцы сами идут на конфликт с Россией и видят в США главную силу антироссийской коалиции — Фененко

04:30 28.02.2025
 
© Telegram
© Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Нынешние события в Европе трактуют как попытку России пересмотреть итоги 1991 года. При этом они видят США как главную силу антироссийской коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Мюнхенский конференция по безопасности, которая прошла с 14 по 16 февраля, показала две важные вещи, отметил Фененко. Первое: зависимость Европы от США слишком преувеличена. Европейцы отнюдь "не взяли под козырёк" и не перестроились под новую администрацию, указал он.
"Второе: пора отказаться от представлений, что американцы толкают несчастных европейцев на конфликт с Россией в ущерб им самим. Европейцы сами идут на конфликт с Россией, даже больше США", — подчеркнул Фененко.
В 1990-е годы российские либералы наивно говорили, что Россия идёт в Европу. Тогда как европейцы считали, что они в 1991 году выполнили историческую задачу: отбросили Россию к западным границам Московского царства 16-го века, заявил собеседник издания.
Нынешние события в Европе трактуют как попытку России пересмотреть итоги 1991 года, что и вызывает такую ярость у европейских лидеров, уточнил Фененко.
"Это для них важнее бизнеса и прибыли. США они видят как главную силу антироссийской коалиции, но прорабатывают и варианты действий без Вашингтона", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
Игорь Прокопенко интервью - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Вчера, 06:10
Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Игорь Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФДональд Трамп предложил идею, и она выглядит красиво. Владимир Путин согласился, и это тоже выглядит красиво. Дальше — черт в мелочах
 
НовостиРоссияСШАЕвропаЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасностиконфликт19911990-екоалицияитоги
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00В рядах ВСУ — тенденция к упадку: историк о том, что будет, если Киеву перекроют "американский краник"
04:30Европейцы сами идут на конфликт с Россией и видят в США главную силу антироссийской коалиции — Фененко
04:00Плацдарм в Крынках и "курская авантюра": Копылов о том, почему ВСУ не разменяли "время на территории"
03:30"Никакие мы не партнеры": Фененко о том, почему США хотят обсуждать с Россией только военную повестку
23:47Трамп заставил Стармера нервничать: Справитесь с Россией один на один?
20:45"Вас предали. Бегите, пока не поздно": эксперт рассказал, что ждет солдат ВСУ в окружении под Суджей
20:32МИД РФ осудил "ксенофобские, граничащие с расистскими" заявления главы Минобороны Франции
20:30"Карманный клоун-марионетка": Ищенко о том, как упрямство Зеленского приближает ликвидацию Украины
20:15Продвижение ВС РФ к Днепропетровской области приведет к активизации Запорожского направления — Евсеев
20:06Свердловский доброволец СВО 81 день удерживал позиции под огнем противника
20:00Пока в Киеве ищут альтернативу США, Лондон и Париж наращивают присутствие в Восточной Европе — эксперт
19:48Дипломат-самозванец разваливает Боснию и Герцеговину. Что стоит за приговором Милораду Додику
19:45"Все подавлять невозможно": Евсеев объяснил, почему нужно бить по вражеским пунктам управления БПЛА
19:39Украинские резервисты готовятся к следующей войне с Россией
19:30"НАТО никто не распускал": Алексей Фененко объяснил, возможен ли ситуативный союз России и США
19:30Екатерина Заклязьминская: Китай ждет приглашения за стол переговоров России и США по Украине
19:15Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк"
18:52На коротком поводке: украинским артистам и журналистам запретят гастролировать "по европам"
18:15Переговоры в Стамбуле, Зеленского гнут через колено. Итоги 27 февраля на Украине
18:03Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников
Лента новостейМолния