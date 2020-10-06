«Сегодня в обед мне стало плохо. Я почувствовал слабость, померил температуру — 38,5, потерял обоняние. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двухстороннюю пневмонию. Я вызвал "скорую помощь", меня обследовали. Послушали легкие и сказали, что действительно есть воспаление на начальной стадии и настояли на госпитализации», — рассказал он.
По словам Цебрия, сейчас он находится в инфекционном отделении местной больницы и уже прошел ПЦР-тест на коронавирус, осталось только дождаться результатов анализов.
В Верховной Раде коронавирус подхватили 75 человек. Covid-19 обнаружили у 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента. Для одной из заболевших сотрудниц секретариата Рады болезнь стала смертельной.