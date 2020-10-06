Действующий глава украинской Умани Александр Цебрий 5 октября в видеообращении на своей странице в Facebook сообщил о заражении коронавирусом и последующей госпитализации

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам Цебрия, сейчас он находится в инфекционном отделении местной больницы и уже прошел ПЦР-тест на коронавирус, осталось только дождаться результатов анализов.

В Верховной Раде коронавирус подхватили 75 человек. Covid-19 обнаружили у 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента. Для одной из заболевших сотрудниц секретариата Рады болезнь стала смертельной.