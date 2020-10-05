Белорусское общество пребывает в нервном и взбудораженном состоянии из-за разгоревшегося в стане политического кризиса после выборов главы государства, итоги которых спровоцировали массовые протесты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Белорусского госуниверситета Всеволод Шимов

Всеволод Шимов: Прозападно-националистический дрейф в Белоруссии неизбежен © vk.com, Всеволод Шимов

«Впрочем, в рядах последних царит определенная эйфория, они много говорят о пробуждении белорусского гражданского общества, возросшей сплоченности и консолидации граждан. Впрочем, для революционных периодов подобные настроения являются обычным делом», — рассказал Всеволод Шимов.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.