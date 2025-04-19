"Он - просрочка": Оскар Кучера ответил Зеленскому на санкции - 19.04.2025 Украина.ру
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"Он - просрочка": Оскар Кучера ответил Зеленскому на санкции
"Он - просрочка": Оскар Кучера ответил Зеленскому на санкции - 19.04.2025 Украина.ру
"Он - просрочка": Оскар Кучера ответил Зеленскому на санкции
Актер, телеведущий, режиссер Оскар Кучера прокомментировал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта, передает РИА Новости
2025-04-19T11:19
2025-04-19T11:21
новости
украина
владимир зеленский
санкции
артист
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"Да он (Владимир Зеленский) может хоть против Господа Бога ввести санкции, ему это не поможет. Тем более, что они ничего не значат! &lt;...&gt; Он никто уже как год. Просрочка, узурпировавшая власть. Пусть напоследок поразвлекается, мы подождем", - сказал Кучера.Накануне Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов.Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о реакциях на санкции - в материале Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, санкции, артист
Новости, Украина, Владимир Зеленский, санкции, артист

"Он - просрочка": Оскар Кучера ответил Зеленскому на санкции

11:19 19.04.2025 (обновлено: 11:21 19.04.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к о программе "Мой район: качественная городская среда – в каждом районе столицы" Оскар Кучера
П/к о программе Мой район: качественная городская среда – в каждом районе столицы Оскар Кучера - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Актер, телеведущий, режиссер Оскар Кучера прокомментировал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта, передает РИА Новости
"Да он (Владимир Зеленский) может хоть против Господа Бога ввести санкции, ему это не поможет. Тем более, что они ничего не значат! <...> Он никто уже как год. Просрочка, узурпировавшая власть. Пусть напоследок поразвлекается, мы подождем", - сказал Кучера.
Накануне Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Подробнее о реакциях на санкции - в материале Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского на сайте Украина.ру.
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