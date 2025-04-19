https://ukraina.ru/20250419/on-prosrochka-oskar-kuchera-otvetil-zelenskomu-na-sanktsii-1062617831.html

"Он - просрочка": Оскар Кучера ответил Зеленскому на санкции

"Он - просрочка": Оскар Кучера ответил Зеленскому на санкции - 19.04.2025 Украина.ру

"Он - просрочка": Оскар Кучера ответил Зеленскому на санкции

Актер, телеведущий, режиссер Оскар Кучера прокомментировал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта, передает РИА Новости

2025-04-19T11:19

2025-04-19T11:19

2025-04-19T11:21

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украина

владимир зеленский

санкции

артист

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"Да он (Владимир Зеленский) может хоть против Господа Бога ввести санкции, ему это не поможет. Тем более, что они ничего не значат! <...> Он никто уже как год. Просрочка, узурпировавшая власть. Пусть напоследок поразвлекается, мы подождем", - сказал Кучера.Накануне Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов.Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о реакциях на санкции - в материале Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, санкции, артист