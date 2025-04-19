Главное за ночь 19 апреля
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских БПЛА за ночь– над Белгородской и Курской областями.
Подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.
Армия России взяла под контроль около пяти километров важной для ВСУ дороги в Сумской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Сделка США и Киева по полезным ископаемым не связана с процессом урегулирования конфликта на Украине, заявил Госдеп США.
Подробнее о сделке - в материале Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения на сайте Украина.ру.
Подписывайся на