Главное за ночь 19 апреля - 19.04.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 19 апреля
Главное за ночь 19 апреля - 19.04.2025 Украина.ру
Главное за ночь 19 апреля
Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских БПЛА за ночь– над Белгородской и Курской областями. Украина.ру, 19.04.2025
2025-04-19T09:08
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новости
сша
украина
россия
андрей марочко
сбу
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Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских БПЛА за ночь– над Белгородской и Курской областями.Подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.Армия России взяла под контроль около пяти километров важной для ВСУ дороги в Сумской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.Угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы, отмечает Axios со ссылкой на европейских чиновников.Сделка США и Киева по полезным ископаемым не связана с процессом урегулирования конфликта на Украине, заявил Госдеп США.Подробнее о сделке - в материале Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, андрей марочко, сбу, вооруженные силы украины
Новости, США, Украина, Россия, Андрей Марочко, СБУ, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 19 апреля

09:08 19.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских БПЛА за ночь– над Белгородской и Курской областями.
Подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.
Армия России взяла под контроль около пяти километров важной для ВСУ дороги в Сумской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы, отмечает Axios со ссылкой на европейских чиновников.
Сделка США и Киева по полезным ископаемым не связана с процессом урегулирования конфликта на Украине, заявил Госдеп США.
Подробнее о сделке - в материале Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения на сайте Украина.ру.
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