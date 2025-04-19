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Главное за ночь 19 апреля

Главное за ночь 19 апреля - 19.04.2025 Украина.ру

Главное за ночь 19 апреля

Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских БПЛА за ночь– над Белгородской и Курской областями. Украина.ру, 19.04.2025

2025-04-19T09:08

2025-04-19T09:08

2025-04-19T09:08

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Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских БПЛА за ночь– над Белгородской и Курской областями.Подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.Армия России взяла под контроль около пяти километров важной для ВСУ дороги в Сумской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.Угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы, отмечает Axios со ссылкой на европейских чиновников.Сделка США и Киева по полезным ископаемым не связана с процессом урегулирования конфликта на Украине, заявил Госдеп США.Подробнее о сделке - в материале Стали известны детали меморандума США и Украины по ресурсной сделке: опубликован текст соглашения на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, андрей марочко, сбу, вооруженные силы украины