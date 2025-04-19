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Трамп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
Трамп пригрозил выходом США из переговоров по Украине - 19.04.2025 Украина.ру
Трамп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать
2025-04-19T09:32
2025-04-19T09:32
2025-04-19T09:32
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"Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал Трамп.Он отметил, что США не определяют "конкретное число дней" для ясности в сделке по Украине, но хотят договориться быстро.Также Трамп не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию конфликта на увенчаются успехом.Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп
Новости, США, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп
Трамп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать