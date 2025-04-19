Трамп пригрозил выходом США из переговоров по Украине - 19.04.2025 Украина.ру
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Трамп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
Трамп пригрозил выходом США из переговоров по Украине - 19.04.2025 Украина.ру
Трамп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать
2025-04-19T09:32
2025-04-19T09:32
новости
сша
украина
вашингтон
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"Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал Трамп.Он отметил, что США не определяют "конкретное число дней" для ясности в сделке по Украине, но хотят договориться быстро.Также Трамп не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию конфликта на увенчаются успехом.Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп
Новости, США, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп

Трамп пригрозил выходом США из переговоров по Украине

09:32 19.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать
"Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал Трамп.
Он отметил, что США не определяют "конкретное число дней" для ясности в сделке по Украине, но хотят договориться быстро.
Также Трамп не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию конфликта на увенчаются успехом.
Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева на сайте Украина.ру.
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