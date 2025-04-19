"Мудро": Медведев ответил на угрозы США о возможном выходе из переговоров по Украине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х посоветовал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества по украинскому конфликту
"Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия разберется быстрее", - заверил Медведев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.
Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киевана сайте Украина.ру.
Подписывайся на