https://ukraina.ru/20250419/mudro-medvedev-otvetil-na-ugrozy-ssha-o-vozmozhnom-vykhode-iz-peregovorov-po-ukraine-1062617051.html

"Мудро": Медведев ответил на угрозы США о возможном выходе из переговоров по Украине

"Мудро": Медведев ответил на угрозы США о возможном выходе из переговоров по Украине - 19.04.2025 Украина.ру

"Мудро": Медведев ответил на угрозы США о возможном выходе из переговоров по Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х посоветовал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества по украинскому конфликту

2025-04-19T09:58

2025-04-19T09:58

2025-04-19T09:58

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"Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия разберется быстрее", - заверил Медведев.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киевана сайте Украина.ру.

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