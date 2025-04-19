"Мудро": Медведев ответил на угрозы США о возможном выходе из переговоров по Украине - 19.04.2025 Украина.ру
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"Мудро": Медведев ответил на угрозы США о возможном выходе из переговоров по Украине
"Мудро": Медведев ответил на угрозы США о возможном выходе из переговоров по Украине - 19.04.2025 Украина.ру
"Мудро": Медведев ответил на угрозы США о возможном выходе из переговоров по Украине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х посоветовал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества по украинскому конфликту
2025-04-19T09:58
2025-04-19T09:58
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"Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия разберется быстрее", - заверил Медведев.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киевана сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, ес, совбез
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, ЕС, Совбез

"Мудро": Медведев ответил на угрозы США о возможном выходе из переговоров по Украине

09:58 19.04.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х посоветовал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества по украинскому конфликту
"Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия разберется быстрее", - заверил Медведев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.
Подробнее - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киевана сайте Украина.ру.
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