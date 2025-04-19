https://ukraina.ru/20250419/ssha-priznayut-krym-tramp-umoet-ruki-glavnoe-na-utro-19-aprelya-1062617181.html

США признают Крым, Трамп умоет руки. Главное на утро 19 апреля

США признают Крым, Трамп умоет руки. Главное на утро 19 апреля - 19.04.2025 Украина.ру

США признают Крым, Трамп умоет руки. Главное на утро 19 апреля

США готовы признать Крым российским, сообщили западные СМИ. Американский президент Дональд Трамп пообещал "умыть руки", если боевые действия на Украине продолжатся

2025-04-19T09:39

2025-04-19T09:39

2025-04-19T09:39

эксклюзив

хроники

дональд трамп

марко рубио

рютте

россия

сша

украина

bloomberg

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101730/49/1017304990_0:284:3026:1986_1920x0_80_0_0_5015d80d931e22669c27d1607d5a79b8.jpg

Соединённые Штаты Америки готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники."США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом", — отмечалось в сообщении.При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял, отмечало агентство.Эту публикацию агентства уже прокомментировали в России."Если смотреть не реалистично, а оптимистично на последние заявления американских властей, то их при желании можно расценить, как хитрый план Америки и России по выводу США из конфликта", — отметил автор посвящённого военной авиации популярного телеграм-канала Fighterbomber.Он указал, что США, устав бороться с сопротивлением Европы и Украины мирным переговорам, уходит от своей роли посредника, "во всяком случае официального"."Кивая на недоговороспособность сторон, уходит от спонсирования украинцев, перестаёт поставлять им вооружение и оказывать другую военную помощь в тех объёмах, что оказывала ранее, официально признаёт Крым и далее выстраивает какие-то понятные, более - менее нейтральные взаимоотношения с Россией, полностью перевесив такой неликвидный актив как Украина на Европу", — указал автор канала.Он отметил, что, несмотря на уход США с Украины, последняя заявит о своей победе."При этом, задрав ставки и хотелки на максимум в распиле всего на чем можно поиметь прибыль в/на Украине , американцы в итоге откатятся на заданные изначально реалистичные условия, которые позволят Украине махать итоговым договором как победным в тяжелейшей борьбе с США за свободу и независимость", — отметил автор канала Fighterbomber.Он также указал на плюсы и минусы от решения США."Плюсы для нас очевидны - вывод ключевого спонсора и поставщика вооружений Украины из войны. Признание Крыма, снятие каких-то санкций со стороны США. Минусы будут ясны когда станет понятно что за этот кульбит в воздухе США предложили мы", — указывалось в публикации.При этом автор канала уверен, что Россия и Украина не поставили точку в вопросе переговоров."Ну и раз и мы и украинцы фактически продлили договоренность о ненанесении ударов по определенным объектам энергетической инфраструктуры, значит крест, или вернее пауза, на переговорном процессе ещё не поставили", — подытожил он.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представленный США план по урегулированию конфликта на Украине подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с РФ."США представили союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая перечень условий прекращения боевых действий и смягчения санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня", — указывалось в публикации.Как рассказали агентству неназванные европейские чиновники, американская делегация представила план США европейским союзникам в ходе серии встреч по Украине в Париже.План подразумевает фактическую заморозку конфликта. При этом новые регионы России "останутся под контролем Москвы". Кроме того, предложение США предполагает отказ от обсуждения членства Украины в НАТО.Как рассказал один из чиновников, упомянутые планы не будут "окончательным урегулированием", а европейские союзники Украины не будут признавать новые российские регионы.Трамп умывает рукиПрезидент США Дональд Трамп пообещал "умыть руки", если Украина и Россия не договорятся о прекращении огня. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира на Украине, если в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.Трам заявил, что конкретного числа дней, в течение которых США примут такое решение, нет, но они "хотят сделать это быстро"."Если по каким-то причинам одна из двух сторон очень усложнит это (мирный процесс. – Ред.), мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди". И мы просто умоем руки. Но, надеюсь, нам не придётся этого делать", – отметил Трамп.Также он заявил, что поддерживает слова Рубио, и США "не собираются терпеть" затягивание мирных усилий."Но я думаю, что у нас есть все шансы решить эту проблему", – отметил президент.Также Трамп подчеркнул, что он уверен, что Россия и Украина не обманывают его в стремлении достичь мира. По его словам, "вся моя жизнь была одними большими переговорами, и я знаю, когда нас дурачат, а когда нет"."И я должен видеть энтузиазм хотеть положить этому конец (со стороны Украины и России – Ред.). И я думаю, что вижу этот энтузиазм. Кажется, я вижу его с обеих сторон", – добавил президент США.Он отверг предположение, что Россия якобы может обманывать его в рамках мирных усилий."Нет, никто меня не дурачит. Я пытаюсь помочь. Вы знаете, это была война Байдена... Это не война Трампа. Это война, которой не должно было быть", – подчеркнул Трамп.Что же до Рубио, то тот, говоря по телефону с генсеком НАТО Марком Рютте, подтвердил, что Соединенные Штаты готовы оставить попытки прекратить боевые действия на Украине, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру. Об этом рассказала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс.По её словам, Рубио проинформировал Рютте о мирном предложении, представленном в четверг украинской делегации в Париже и российским официальным лицам по телефону."Госсекретарь выразил надежду президента Трампа и Соединённых Штатов, что это предложение будет принято и приведет к прочному и длительному миру на Украине. Госсекретарь подчеркнул, что, хотя наша страна привержена делу прекращения войны, если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединённые Штаты отойдут от посреднических усилий в установлении мира", – отметила Брюс.Таким образом, Рубио подnвердил сделанное ранее заявление.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ поставляет на фронт "диких гусей", превращая святые обители в укрепрайоны".

https://ukraina.ru/20250418/interesnye-veschi-vensa-i-chto-budet-s-territoriyami-itogi-18-aprelya-na-ukraine-1062611989.html

https://ukraina.ru/20250418/ssha-ustali-ot-ukrainy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-18-aprelya-1062601334.html

https://ukraina.ru/20250418/otvet-na-etoy-nedele-glavnoe-na-ukraine-na-utro-18-aprelya-1062591107.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, марко рубио, рютте, россия, сша, украина, bloomberg, нато, вооруженные силы украины