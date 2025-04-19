США готовы признать Крым российским – Bloomberg
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, передает Bloomberg со ссылкой знакомых с вопросом людей
"США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом", - пишет агентство.
При этом, оно отметило, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов в субботу заявил, что Запад будет вынужден смириться со статусом России как сверхдержавы. По его словам, Россия после присоединения Крыма в 1783 году серьезно укрепила свое международное положение и, выражаясь современным языком, обрела статус сверхдержавы.
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