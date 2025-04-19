https://ukraina.ru/20250419/ssha-gotovy-priznat-krym-rossiyskim--bloomberg-1062617683.html

США готовы признать Крым российским – Bloomberg

США готовы признать Крым российским – Bloomberg - 19.04.2025 Украина.ру

США готовы признать Крым российским – Bloomberg

США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, передает Bloomberg со ссылкой знакомых с вопросом людей

2025-04-19T10:51

2025-04-19T10:51

2025-04-19T10:51

новости

крым

сша

сергей аксенов

россия

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/99/1030719900_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_6c7939d729222ef198ecfe871c44874b.jpg

"США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом", - пишет агентство.При этом, оно отметило, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов в субботу заявил, что Запад будет вынужден смириться со статусом России как сверхдержавы. По его словам, Россия после присоединения Крыма в 1783 году серьезно укрепила свое международное положение и, выражаясь современным языком, обрела статус сверхдержавы.Подробнее - в материале Егора Леева США признают Крым, Трамп умоет руки. Главное на утро 19 апреля на сайте Украина.ру.

крым

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, сша, сергей аксенов, россия, дональд трамп