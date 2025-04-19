США готовы признать Крым российским – Bloomberg - 19.04.2025 Украина.ру
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США готовы признать Крым российским – Bloomberg
США готовы признать Крым российским – Bloomberg - 19.04.2025 Украина.ру
США готовы признать Крым российским – Bloomberg
США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, передает Bloomberg со ссылкой знакомых с вопросом людей
2025-04-19T10:51
2025-04-19T10:51
новости
крым
сша
сергей аксенов
россия
дональд трамп
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"США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом", - пишет агентство.При этом, оно отметило, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов в субботу заявил, что Запад будет вынужден смириться со статусом России как сверхдержавы. По его словам, Россия после присоединения Крыма в 1783 году серьезно укрепила свое международное положение и, выражаясь современным языком, обрела статус сверхдержавы.Подробнее - в материале Егора Леева США признают Крым, Трамп умоет руки. Главное на утро 19 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, крым, сша, сергей аксенов, россия, дональд трамп
Новости, Крым, США, Сергей Аксенов, Россия, Дональд Трамп

США готовы признать Крым российским – Bloomberg

10:51 19.04.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле города Джанкой в Крыму
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, передает Bloomberg со ссылкой знакомых с вопросом людей
"США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом", - пишет агентство.
При этом, оно отметило, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов в субботу заявил, что Запад будет вынужден смириться со статусом России как сверхдержавы. По его словам, Россия после присоединения Крыма в 1783 году серьезно укрепила свое международное положение и, выражаясь современным языком, обрела статус сверхдержавы.
Подробнее - в материале Егора Леева США признают Крым, Трамп умоет руки. Главное на утро 19 апреля на сайте Украина.ру.
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