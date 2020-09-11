Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что из-за расхождений Киева и Москвы относительно порядка выполнения пунктов Минских соглашений выполнить их невозможно. Его слова прозвучали в эфире радио «Новое время» 11 сентября

Причина этих расхождений в том, что при президенте Петре Порошенко были подписаны определенные договоренности, однако потом Киев отказался их выполнять.

«Во главе с господином Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять», — сказал Кравчук.

Зеленский пошёл дальше Порошенко: Украина отказывается от Минских соглашений © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кравчук признал, что режим Порошенко не собирался выполнять Минские соглашения еще тогда, когда их подписывали.

На такой же позиции остаются и нынешние власти Украины. При этом Минские соглашения были одобрены Советом безопасности ООН, что делает их выполнение обязательным.

«Согласно международным договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной. Нужно искать выход через нормандский формат», — заявил Кравчук.

Он добавил, что другого способа решения данной проблемы не видит.