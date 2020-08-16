Всю неделю в Белоруссии проходили акции протеста, спровоцированные результатами президентских выборов, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Telegram-канал NEXTA анонсировал «самый важный день» на 16 августа.
«За прошедшую неделю белорусы поняли, что их — миллионы. И уже сегодня мы должны выйти на решающий и мирный марш. И официально заявить не только самопровозглашенному диктатору, но и всему миру о нашем общем стремлении», — говорится в сообщении.
Telegram-канал Украина.ру напомнил, что госпереворот на Украине в 2014 году так же начался с тенденции, когда аргумент «надоел» был поставлен превыше закона.
«Но самое главное, "телега протеста" орет из Варшавы о мирном характере сегодняшнего действа. Значит это только одно — готовятся "сакральные жертвы"», — говорится в сообщении.
На Украине такой жертвой считается «Небесная сотня».