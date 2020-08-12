Правительство Германии считает действия властей Белоруссии по подавлению протестов «волной репрессий» и осуждает насилие против мирных протестующих. Об этом 12 августа заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости

Белоруссия скоро столкнется с политической дестабилизацией и обратится к Москве — политобозреватель © Facebook, Дмитрий Галкин

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.