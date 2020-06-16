Отец пятого президента Украины и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко Алексей Порошенко скончался на 85-м году жизни. Об этом 16 июня говорится в сообщении партии бывшего главы государства в Facebook

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