«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях», — говорится в сообщении.
Партийцы выразили соболезнования Петру Порошенко, его жене Марине и всем родным и близким по поводу утраты.
Алексей Порошенко — Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства. 11 июня 2020 года ему исполнилось 84 года.