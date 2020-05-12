Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили провел совещание с исполняющей обязанности посла США Кристиной Квин, чтобы призвать страну активнее принимать участие в реализации реформ на Украине. Об этом 12 мая он написал в Facebook

«Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины. У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области», — написал он.