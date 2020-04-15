«Вспышка COVID-19 и ее финансовые и экономические последствия вызовут значительное увеличение дефицитов бюджета и коэффициентов государственной задолженности. Из-за спада производства доходы бюджета упадут еще стремительнее. Учитывая те меры, которые предпринимались до сих пор, сальдо государственных бюджетов в 2020 году, как ожидается, ухудшится практически во всех странах», — говорится в документе.
Согласно прогнозам экономистов, сильнее всего эта тенденция проявится в развитых странах, нежели в быстроразвивающихся и развивающихся. Так, мировой долг увеличится на 13 процентных пунктов и достигнет 96,4% ВВП в 2020 году. При этом в развитых странах, согласно подсчетам МВФ, этот показатель составит 122,4% ВВП, в том числе 131,1% ВВП в США, 97,4% ВВП в еврозоне, 251,9% ВВП в Японии, 95,7% ВВП в Великобритании и 109,5% ВВП в Канаде.
В быстро развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода госдолг достигнет 62% ВВП, в том числе 17,9% ВВП в России и 64,9% ВВП в Китае. В развивающихся странах с низким уровнем дохода показатель составит 47,4% ВВП.
Прямые налогово-бюджетные издержки, которые в настоящий момент оцениваются в $3,3 триллиона во всем мире, повлекут за собой, в частности, налоговые меры и расходы для поддержки населения и компаний.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Многие страны были вынуждены ввести карантин, режим ЧС/ЧП, приостановить производство и закрыть границы, что сказалось на функционировании экономики.