Вспышка коронавируса приведет к значительному ухудшению налогово-бюджетной ситуации практически во всех странах мира. Такие прогнозы содержатся в обнародованном 15 апреля докладе о состоянии налогово-бюджетной сферы Международного валютного фонда (МВФ)

МВФ не верит в рост цен на нефть. Фонд понизил прогнозы 2020-2021 годы © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк документе.

Согласно прогнозам экономистов, сильнее всего эта тенденция проявится в развитых странах, нежели в быстроразвивающихся и развивающихся. Так, мировой долг увеличится на 13 процентных пунктов и достигнет 96,4% ВВП в 2020 году. При этом в развитых странах, согласно подсчетам МВФ, этот показатель составит 122,4% ВВП, в том числе 131,1% ВВП в США, 97,4% ВВП в еврозоне, 251,9% ВВП в Японии, 95,7% ВВП в Великобритании и 109,5% ВВП в Канаде.

В быстро развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода госдолг достигнет 62% ВВП, в том числе 17,9% ВВП в России и 64,9% ВВП в Китае. В развивающихся странах с низким уровнем дохода показатель составит 47,4% ВВП.

Прямые налогово-бюджетные издержки, которые в настоящий момент оцениваются в $3,3 триллиона во всем мире, повлекут за собой, в частности, налоговые меры и расходы для поддержки населения и компаний.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Многие страны были вынуждены ввести карантин, режим ЧС/ЧП, приостановить производство и закрыть границы, что сказалось на функционировании экономики.