В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим ЧП из-за угрозы распространения коронавируса. Компенсация в 42,5 тысячи тенге — это выплата, назначенная правительством для работающих граждан, которые лишись доходов в связи с пандемией.
«Когда первая партия — более 4 тысяч заявлений — поступила, элементарная проверка показала, что порядка 2 тысяч человек, которые подали заявление, они в феврале, январе, марте получали фактически доходы от 500 тысяч тенге и выше ежемесячно, но 16 марта они посчитали, что денег нет, и они имеют право на 42 тысячи 500», — заявил Нурымбетов.
Он также призвал граждан, продолжающих получать доходы в период ЧП, не пытаться претендовать на помощь от государства.
Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Казахстане зафиксировано 584 случая заболевания коронавирусом, шесть из которых стали летальными.