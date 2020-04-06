Министр труда Казахстана Биржан Нурымбетов отказал в выплате пособия в 42,5 тысяч тенге (7,3 тысяч рублей), установленного на период режима чрезвычайного положения, половине заявителей, передает Sputnik Казахстан 6 апреля

Из-за карантина в Казахстане семьям приходится жить на 100 долларов – Мамырайымов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Когда первая партия — более 4 тысяч заявлений — поступила, элементарная проверка показала, что порядка 2 тысяч человек, которые подали заявление, они в феврале, январе, марте получали фактически доходы от 500 тысяч тенге и выше ежемесячно, но 16 марта они посчитали, что денег нет, и они имеют право на 42 тысячи 500», — заявил Нурымбетов.

Он также призвал граждан, продолжающих получать доходы в период ЧП, не пытаться претендовать на помощь от государства.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Казахстане зафиксировано 584 случая заболевания коронавирусом, шесть из которых стали летальными.