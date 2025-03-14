Ядро ВСУ зажато под Суджей: Баранец рассказал, как ВС РФ продолжают громить врага в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
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Ядро ВСУ зажато под Суджей: Баранец рассказал, как ВС РФ продолжают громить врага в Курской области
Ядро ВСУ зажато под Суджей: Баранец рассказал, как ВС РФ продолжают громить врага в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
Ядро ВСУ зажато под Суджей: Баранец рассказал, как ВС РФ продолжают громить врага в Курской области
Сложно давать какие-то прогнозы по освобождению Курской области. Сейчас ВС РФ продолжают процесс окружения украинской группировки, которая окопалась в Суджанском районе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-03-14T19:45
2025-03-14T19:45
новости
курская область
россия
суджа
виктор баранец
всу
вс рф
курск
окружение
наступление
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Как сообщила пресс-служба Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.Безусловно, под Суджей российские военные провели великолепную операцию, которую наверняка будут изучать в академиях, отметил эксперт. Особенно в подразделениях, которые выполняют специальные задачи, добавил он.Баранец сообщил, что сейчас ядро группировки ВСУ со всех сторон зажато в Суджанском районе. У противника еще остается маленькая дорога, по которой он еще пытается доставить подкрепления и боеприпасы, добавил он."Но тут есть любопытная вещь. Я разговаривал с офицерами, к которым привели пленного. И пленный признался, что в их взводе 15 из 22 человек были пацанами, которые в прошлом году школу закончили. Некоторые из них при первых выстрелах побежали в сторону российских позиций", — отметил Баранец.С другой стороны, сложно давать какие-то прогнозы по освобождению Курской области, указал эксперт, отметив, что сейчас продолжается процесс окружения украинской группировки, которая окопалась в Суджанском районе."Называйте это как угодно (котел, мешок, карман). Главное, что мы за эту группировку цепко схватились", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.О том, какой вклад в разгром ВСУ в Курской области внесли российские операторы дронов — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, суджа, виктор баранец, всу, вс рф, курск, окружение, наступление, война, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Суджа, Виктор Баранец, ВСУ, ВС РФ, Курск, окружение, наступление, война, СВО, Спецоперация

Ядро ВСУ зажато под Суджей: Баранец рассказал, как ВС РФ продолжают громить врага в Курской области

19:45 14.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Сложно давать какие-то прогнозы по освобождению Курской области. Сейчас ВС РФ продолжают процесс окружения украинской группировки, которая окопалась в Суджанском районе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Как сообщила пресс-служба Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.
Безусловно, под Суджей российские военные провели великолепную операцию, которую наверняка будут изучать в академиях, отметил эксперт. Особенно в подразделениях, которые выполняют специальные задачи, добавил он.
Баранец сообщил, что сейчас ядро группировки ВСУ со всех сторон зажато в Суджанском районе. У противника еще остается маленькая дорога, по которой он еще пытается доставить подкрепления и боеприпасы, добавил он.
"Но тут есть любопытная вещь. Я разговаривал с офицерами, к которым привели пленного. И пленный признался, что в их взводе 15 из 22 человек были пацанами, которые в прошлом году школу закончили. Некоторые из них при первых выстрелах побежали в сторону российских позиций", — отметил Баранец.
С другой стороны, сложно давать какие-то прогнозы по освобождению Курской области, указал эксперт, отметив, что сейчас продолжается процесс окружения украинской группировки, которая окопалась в Суджанском районе.
"Называйте это как угодно (котел, мешок, карман). Главное, что мы за эту группировку цепко схватились", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
О том, какой вклад в разгром ВСУ в Курской области внесли российские операторы дронов — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
05:00
"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской областиПервый звоночек для ВСУ в Курской области прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть выступа. Тогда после освобождения Свердликово ВС РФ ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
 
НовостиКурская областьРоссияСуджаВиктор БаранецВСУВС РФКурскокружениенаступлениевойнаСВОСпецоперация
 
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