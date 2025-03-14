Ядро ВСУ зажато под Суджей: Баранец рассказал, как ВС РФ продолжают громить врага в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Сложно давать какие-то прогнозы по освобождению Курской области. Сейчас ВС РФ продолжают процесс окружения украинской группировки, которая окопалась в Суджанском районе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Как сообщила пресс-служба Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.
Безусловно, под Суджей российские военные провели великолепную операцию, которую наверняка будут изучать в академиях, отметил эксперт. Особенно в подразделениях, которые выполняют специальные задачи, добавил он.
Баранец сообщил, что сейчас ядро группировки ВСУ со всех сторон зажато в Суджанском районе. У противника еще остается маленькая дорога, по которой он еще пытается доставить подкрепления и боеприпасы, добавил он.
"Но тут есть любопытная вещь. Я разговаривал с офицерами, к которым привели пленного. И пленный признался, что в их взводе 15 из 22 человек были пацанами, которые в прошлом году школу закончили. Некоторые из них при первых выстрелах побежали в сторону российских позиций", — отметил Баранец.
С другой стороны, сложно давать какие-то прогнозы по освобождению Курской области, указал эксперт, отметив, что сейчас продолжается процесс окружения украинской группировки, которая окопалась в Суджанском районе.
"Называйте это как угодно (котел, мешок, карман). Главное, что мы за эту группировку цепко схватились", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
О том, какой вклад в разгром ВСУ в Курской области внесли российские операторы дронов — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
05:00"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской областиПервый звоночек для ВСУ в Курской области прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть выступа. Тогда после освобождения Свердликово ВС РФ ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм