Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут"
Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь (позывной "Якут") рассказал о новых технологиях, разрабатываемых для фронта, о настроениях бойцов в российской армии, а также о построении партии для ветеранов СВО.
00:33 – О современных изобретениях для фронта;
09:43 – Как на настроения российских бойцов влияют разговоры о мире?
16:40 – В чём США хотят убедить Россию "мирными" заявлениями?
21:08 – О новых элитах.
#Якут #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Рейх #история #химия #заводы #энергетика #электросеть #авиация #подводные_лодки #акустика #торпеда #БПЛА #дрон #беспилотник #наука #Станкин #Америка #США #фронт #тоннель #труба #газ #Трамп #Европа #ЕС #Евросоюз #Макрон #Франция #Турция #Сирия #Ближний_Восток #Ирак #Ливия #Израиль #Африка #Зеленский #разведка #Starlink #Маск #редкоземельные_металлы #заводы #литий #Шевченково #Javelin #СВР #Путин #ветераны #партия #Время_героев #Москва
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00:33 – О современных изобретениях для фронта;
09:43 – Как на настроения российских бойцов влияют разговоры о мире?
16:40 – В чём США хотят убедить Россию "мирными" заявлениями?
21:08 – О новых элитах.
#Якут #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Рейх #история #химия #заводы #энергетика #электросеть #авиация #подводные_лодки #акустика #торпеда #БПЛА #дрон #беспилотник #наука #Станкин #Америка #США #фронт #тоннель #труба #газ #Трамп #Европа #ЕС #Евросоюз #Макрон #Франция #Турция #Сирия #Ближний_Восток #Ирак #Ливия #Израиль #Африка #Зеленский #разведка #Starlink #Маск #редкоземельные_металлы #заводы #литий #Шевченково #Javelin #СВР #Путин #ветераны #партия #Время_героев #Москва
ТГ-канал "Боевой резерв": t.me/...narussia27
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
16:22Рютте перечеркнул "красную линию" Зеленского в НАТОВступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Такое заявление генсек Альянса Марк Рютте сделал в интервью американскому изданию Bloomberg сразу после того, как в Киеве заявили, что тема присоединения к Североатлантическому альянсу - это "красная линия" Киева