Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут" - 14.03.2025 Украина.ру
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Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут"
Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут" - 14.03.2025 Украина.ру
Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут"
Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь (позывной "Якут") рассказал о новых технологиях, разрабатываемых для фронта, о настроениях... Украина.ру, 14.03.2025
2025-03-14T17:25
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Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь (позывной "Якут") рассказал о новых технологиях, разрабатываемых для фронта, о настроениях бойцов в российской армии, а также о построении партии для ветеранов СВО. 00:33 – О современных изобретениях для фронта;09:43 – Как на настроения российских бойцов влияют разговоры о мире?16:40 – В чём США хотят убедить Россию "мирными" заявлениями?21:08 – О новых элитах. #Якут #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Рейх #история #химия #заводы #энергетика #электросеть #авиация #подводные_лодки #акустика #торпеда #БПЛА #дрон #беспилотник #наука #Станкин #Америка #США #фронт #тоннель #труба #газ #Трамп #Европа #ЕС #Евросоюз #Макрон #Франция #Турция #Сирия #Ближний_Восток #Ирак #Ливия #Израиль #Африка #Зеленский #разведка #Starlink #Маск #редкоземельные_металлы #заводы #литий #Шевченково #Javelin #СВР #Путин #ветераны #партия #Время_героев #Москва ТГ-канал "Боевой резерв": t.me/...narussia27Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, новости, украина, сша, россия, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, служба внешней разведки
Видео, Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, ЕС, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки

Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут"

17:25 14.03.2025
 
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Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь (позывной "Якут") рассказал о новых технологиях, разрабатываемых для фронта, о настроениях бойцов в российской армии, а также о построении партии для ветеранов СВО.

00:33 – О современных изобретениях для фронта;
09:43 – Как на настроения российских бойцов влияют разговоры о мире?
16:40 – В чём США хотят убедить Россию "мирными" заявлениями?
21:08 – О новых элитах.

#Якут #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Рейх #история #химия #заводы #энергетика #электросеть #авиация #подводные_лодки #акустика #торпеда #БПЛА #дрон #беспилотник #наука #Станкин #Америка #США #фронт #тоннель #труба #газ #Трамп #Европа #ЕС #Евросоюз #Макрон #Франция #Турция #Сирия #Ближний_Восток #Ирак #Ливия #Израиль #Африка #Зеленский #разведка #Starlink #Маск #редкоземельные_металлы #заводы #литий #Шевченково #Javelin #СВР #Путин #ветераны #партия #Время_героев #Москва

ТГ-канал "Боевой резерв": t.me/...narussia27

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
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16:22
Рютте перечеркнул "красную линию" Зеленского в НАТОВступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Такое заявление генсек Альянса Марк Рютте сделал в интервью американскому изданию Bloomberg сразу после того, как в Киеве заявили, что тема присоединения к Североатлантическому альянсу - это "красная линия" Киева
 
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Заголовок открываемого материала
17:25Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут"
17:15"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности"
16:33Первая победа одесситов. В Европе вспомнили о трагедии 2 мая
16:22Рютте перечеркнул "красную линию" Зеленского в НАТО
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14:55Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул*
13:57Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию
13:45Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31"
13:21"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию
13:13Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России. Какой именно сферы это коснулось?
13:00Смерть Ганула, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 марта
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