https://ukraina.ru/20250314/1061813344.html

Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут"

Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут" - 14.03.2025 Украина.ру

Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут"

Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь (позывной "Якут") рассказал о новых технологиях, разрабатываемых для фронта, о настроениях... Украина.ру, 14.03.2025

2025-03-14T17:25

2025-03-14T17:25

2025-03-14T17:25

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Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь (позывной "Якут") рассказал о новых технологиях, разрабатываемых для фронта, о настроениях бойцов в российской армии, а также о построении партии для ветеранов СВО. 00:33 – О современных изобретениях для фронта;09:43 – Как на настроения российских бойцов влияют разговоры о мире?16:40 – В чём США хотят убедить Россию "мирными" заявлениями?21:08 – О новых элитах. #Якут #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ #Рейх #история #химия #заводы #энергетика #электросеть #авиация #подводные_лодки #акустика #торпеда #БПЛА #дрон #беспилотник #наука #Станкин #Америка #США #фронт #тоннель #труба #газ #Трамп #Европа #ЕС #Евросоюз #Макрон #Франция #Турция #Сирия #Ближний_Восток #Ирак #Ливия #Израиль #Африка #Зеленский #разведка #Starlink #Маск #редкоземельные_металлы #заводы #литий #Шевченково #Javelin #СВР #Путин #ветераны #партия #Время_героев #Москва ТГ-канал "Боевой резерв": t.me/...narussia27Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, новости, украина, сша, россия, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, служба внешней разведки