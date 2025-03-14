Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
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Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области
Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области
Для любого военачальника было видно, что группировка ВСУ в Курской области обречена. Итог был ясен, когда она не достигла ни оперативно-стратегического, ни оперативно-тактического успеха. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-14T20:45
2025-03-14T20:45
новости
курская область
вс рф
курск
всу
плацдарм
наступление
снабжение
авиация
сво
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Как сообщало Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.Согласно военной науке, сначала должно идти нарезание группировки врага на мелкие котлы и их уничтожение, примерно так все и происходит в Курской области, сообщил эксперт, отметив, что начало положило подрезание линии снабжения ВСУ.Ошибка командования ВСУ — это последовательный ввод войск в бой, считает он. Если наносить главный удар не "кулаком", а вводить в бой войска по частям, это неизбежно приведет к поражению, уверен историк."Но и накопить силы им бы не дали, потому что ВСУ были постоянно под ударами авиации. Именно ВВС мы обязаны нашим успехом в Курской области", — указал Сазонов.Украинцев подвело превалирование политики над здравым смыслом и военной наукой. Точно так же отрезались и уничтожались прорвавшиеся на территорию советской Средней Азии банды басмачей, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг на сайте Украина.ру.О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, вс рф, курск, всу, плацдарм, наступление, снабжение, авиация, сво, спецоперация, суджа
Новости, Курская область, ВС РФ, Курск, ВСУ, плацдарм, наступление, снабжение, авиация, СВО, Спецоперация, Суджа

Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области

20:45 14.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Для любого военачальника было видно, что группировка ВСУ в Курской области обречена. Итог был ясен, когда она не достигла ни оперативно-стратегического, ни оперативно-тактического успеха. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Как сообщало Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.
Согласно военной науке, сначала должно идти нарезание группировки врага на мелкие котлы и их уничтожение, примерно так все и происходит в Курской области, сообщил эксперт, отметив, что начало положило подрезание линии снабжения ВСУ.
"То есть для любого вменяемого военачальника было видно, что группировка ВСУ обречена. Итог был ясен, когда украинская группировка не достигла ни оперативно-стратегического, ни оперативно-тактического успеха. Занятие двух-трех районов нельзя считать успехом", — подчеркнул Сазонов.
Ошибка командования ВСУ — это последовательный ввод войск в бой, считает он. Если наносить главный удар не "кулаком", а вводить в бой войска по частям, это неизбежно приведет к поражению, уверен историк.
"Но и накопить силы им бы не дали, потому что ВСУ были постоянно под ударами авиации. Именно ВВС мы обязаны нашим успехом в Курской области", — указал Сазонов.
Украинцев подвело превалирование политики над здравым смыслом и военной наукой. Точно так же отрезались и уничтожались прорвавшиеся на территорию советской Средней Азии банды басмачей, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг на сайте Украина.ру.
О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
09:04
Пять причин того, что победа России в Курской области не была "договорняком" между Трампом и ПутинымБыстрое, даже стремительное освобождение Суджи и почти всей Курской области породили разного рода конспирологические объяснения произошедшего. Мол, это не героизм и отвага русских пацанов дали такой результат, а "договорняк" между Путиным и Трампом, который просто приказал Зеленскому вывести с российской территории ВСУ
 
НовостиКурская областьВС РФКурскВСУплацдармнаступлениеснабжениеавиацияСВОСпецоперацияСуджа
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области
20:30После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла"
20:15"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции
20:00"На его место придут новые силы": Кашин о том, что будет с Зеленским, если стороны объявят перемирие
19:45Ядро ВСУ зажато под Суджей: Баранец рассказал, как ВС РФ продолжают громить врага в Курской области
19:30США смогли сломать Зеленского и заставили его согласиться на перемирие без гарантий безопасности — Кашин
18:55Забытый геноцид и вычеркнутый Карабах. На что готов "миротворец" Пашинян ради отношений с Турцией
18:05Трамп попросил о пощаде для ВСУ, радовались, что аж троллейбус остановили. Итоги 14 марта на Украине
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