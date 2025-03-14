https://ukraina.ru/20250314/1061806135.html

Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области

Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру

Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области

Для любого военачальника было видно, что группировка ВСУ в Курской области обречена. Итог был ясен, когда она не достигла ни оперативно-стратегического, ни оперативно-тактического успеха. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-14T20:45

2025-03-14T20:45

2025-03-14T20:45

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Как сообщало Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.Согласно военной науке, сначала должно идти нарезание группировки врага на мелкие котлы и их уничтожение, примерно так все и происходит в Курской области, сообщил эксперт, отметив, что начало положило подрезание линии снабжения ВСУ.Ошибка командования ВСУ — это последовательный ввод войск в бой, считает он. Если наносить главный удар не "кулаком", а вводить в бой войска по частям, это неизбежно приведет к поражению, уверен историк."Но и накопить силы им бы не дали, потому что ВСУ были постоянно под ударами авиации. Именно ВВС мы обязаны нашим успехом в Курской области", — указал Сазонов.Украинцев подвело превалирование политики над здравым смыслом и военной наукой. Точно так же отрезались и уничтожались прорвавшиеся на территорию советской Средней Азии банды басмачей, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг на сайте Украина.ру.О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250314/1061792719.html

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новости, курская область, вс рф, курск, всу, плацдарм, наступление, снабжение, авиация, сво, спецоперация, суджа