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"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности"

"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности" - 14.03.2025 Украина.ру

"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности"

Беглая певица Алла Пугачева, которой через месяц исполнится 76 лет, поделилась с подписчиками кадрами из своего дома на Кипре, где спела с приглашенными украинскими музыкантами

2025-03-14T17:15

2025-03-14T17:15

2025-03-14T17:15

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генпрокуратура

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Среди них был, например одесский шансонье Феликс Шиндер. Во время музицирования гости и хозяйка дома приплясывали выкрикивали "Одесса-мама".ТПараллельно издание Mash опубликовало информацию о том, что сроки выхода нового альбома Пугачевой "сдвигаются из-за ее жадности". Издание пояснило, что певица отказалась от всех платных студий в Европе, решив, что предложит бартер российским саунд-продюсерам.Певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России после начала СВО. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр. При этом их дети - Лиза и Гарри - по сообщениям в СМИ учатся в Великобритании.Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента. Пугачева несколько раз оскорбляла россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами", а также просила дать ей статус иноагента. Однако так и не получила его.В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом. А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ.Тем временем ВСУ разыскивают беглых украинских артистов.*Иноагент.

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новости, россия, кипр, европа, алла пугачева, максим галкин, генпрокуратура