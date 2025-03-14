"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности" - 14.03.2025 Украина.ру
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"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности"
"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности" - 14.03.2025 Украина.ру
"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности"
Беглая певица Алла Пугачева, которой через месяц исполнится 76 лет, поделилась с подписчиками кадрами из своего дома на Кипре, где спела с приглашенными украинскими музыкантами
2025-03-14T17:15
2025-03-14T17:15
новости
россия
кипр
европа
алла пугачева
максим галкин
генпрокуратура
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Среди них был, например одесский шансонье Феликс Шиндер. Во время музицирования гости и хозяйка дома приплясывали выкрикивали "Одесса-мама".ТПараллельно издание Mash опубликовало информацию о том, что сроки выхода нового альбома Пугачевой "сдвигаются из-за ее жадности". Издание пояснило, что певица отказалась от всех платных студий в Европе, решив, что предложит бартер российским саунд-продюсерам.Певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России после начала СВО. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр. При этом их дети - Лиза и Гарри - по сообщениям в СМИ учатся в Великобритании.Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента. Пугачева несколько раз оскорбляла россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами", а также просила дать ей статус иноагента. Однако так и не получила его.В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом. А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ.Тем временем ВСУ разыскивают беглых украинских артистов.*Иноагент.
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новости, россия, кипр, европа, алла пугачева, максим галкин, генпрокуратура
Новости, Россия, Кипр, Европа, Алла Пугачева, Максим Галкин, генпрокуратура

"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности"

17:15 14.03.2025
 
Алла Пугачева
Алла Пугачева
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Беглая певица Алла Пугачева, которой через месяц исполнится 76 лет, поделилась с подписчиками кадрами из своего дома на Кипре, где спела с приглашенными украинскими музыкантами
Среди них был, например одесский шансонье Феликс Шиндер. Во время музицирования гости и хозяйка дома приплясывали выкрикивали "Одесса-мама".
© tsn.ua
© tsn.ua
ТПараллельно издание Mash опубликовало информацию о том, что сроки выхода нового альбома Пугачевой "сдвигаются из-за ее жадности". Издание пояснило, что певица отказалась от всех платных студий в Европе, решив, что предложит бартер российским саунд-продюсерам.

"Она хотела платить не деньгами, а почетной строчкой в резюме: "работал с Пугачевой". И желающие нашлись. Одна из команд рассказала Mash, что сначала обрадовалась предложению и взялась за авантюру, но потом сто раз пожалела. Так как у Аллы оказалось примерно миллион-миллион-миллион хотелок, условий и так далее. Тогда они ее скипнули (с молодежного сленга - проигнорировать. - Ред.) и перестали выходить на связь (никаких документов не подписывали). Со слов ребят, Борисовне пришлось срывать трубки знакомым в попытке узнать, как обстоят дела с релизом. Но в ответ - сплошные завтраки", - говорится в комментарии издания.

Певица Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным* уехали из России после начала СВО. Поначалу семья обосновалась в Израиле, однако после известных событий, в СМИ появилась информация, что звездное семейство переехало на Кипр. При этом их дети - Лиза и Гарри - по сообщениям в СМИ учатся в Великобритании.
Муж певицы активно высказывался против спецоперации и собирал деньги для украинцев, за что получил от Минюста РФ статус иностранного агента. Пугачева несколько раз оскорбляла россиян, в том числе назвав их "холопами и рабами", а также просила дать ей статус иноагента. Однако так и не получила его.
В конце марта стало известно, что Генпрокуратура РФ перенаправила в Министерство юстиции России обращение о признании певицы Пугачевой лицом, аффилированным с иностранным агентом. А в июне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Пугачевой грозит еще и 5 лет лишения свободы за дискредитацию ВС РФ.
Тем временем ВСУ разыскивают беглых украинских артистов.
*Иноагент.
 
НовостиРоссияКипрЕвропаАлла ПугачеваМаксим Галкингенпрокуратура
 
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