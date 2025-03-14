США смогли сломать Зеленского и заставили его согласиться на перемирие без гарантий безопасности — Кашин
Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
Вместе с перемирием должен обсуждаться некий план действий по дальнейшему урегулированию конфликта. Иначе в 30-дневном перемирии на Украине, на котором настаивают США, вообще нет никакого смысла. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Как только ВС РФ нанесли Украине сокрушительное поражение под Суджей, киевский режим и президент США Дональд Трамп стали требовать от России согласия на 30-дневное перемирие с аргументацией в духе "Если вы не согласитесь, это значит, что вы не хотите мира и мы продолжим воевать".
После этого многие стали высказывать мнение, что якобы России пора закончить с "дипломатическими кружевами" и сосредоточиться на достижении целей СВО силовым путем, но я бы не был столь категоричен, считает эксперт.
"Насколько я понимаю, 30-дневное перемирие – это только часть большого комплекса мер, который сейчас обсуждается", — указал Кашин.
Главным достижением встречи в Саудовской Аравии стало то, что представители США смогли сломать Зеленского и заставить его согласиться на перемирие без всяких условий и без гарантий безопасности для него, отметил собеседник Украина.ру.
При этом глава МИД Сергей Лавров четко заявил, что Россия не пойдет ни на какие необоснованные компромиссы, наносящие вред российским гражданам, добавил он.
"То есть вместе с перемирием должен обсуждаться некий план действий по дальнейшему урегулированию конфликта. Иначе в 30-дневном перемирии вообще нет никакого смысла", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру на сайте Украина.
Также на тему переговоров и ситуации на Украине — в материале Владимира Скачко "Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности" на сайте Украина.ру.
Вчера, 21:56"Надеюсь, Россия пойдет на сделку": Трамп доволен согласием Москвы заключить перемириеКровопролитие на Украине может прекратиться, если Россия согласится реализовать идею 30-дневного перемирия в вооружённом конфликте с Украиной. Об этом 13 марта в Белом доме заявил журналистам президент США Дональд Трамп