"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции - 14.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250314/1061807756.html
"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции
"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции - 14.03.2025 Украина.ру
"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции
Во многом характер боев на приграничье похож на уничтожение диверсионных и террористических группировок. Это не крупные полевые сражения, боевые действия идут небольшими тактическими группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-14T20:15
2025-03-14T20:15
новости
россия
курская область
вооруженные силы украины
сумская область
украина.ру
наступление
оборона
дрг
разведка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061428385_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7784f210ecce9f3f443c5b5aca8ae3b7.jpg.webp
Как сообщила пресс-служба Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.По словам эксперта, два плацдарма ВС РФ в Сумской области, которые как бы "нависают" над тылами ВСУ — это оперативно-тактическая изоляция района боевых действий, чтобы противник не двигался в ту сторону и не смог снова зайти на территорию РФ.Раньше это называлось подразделения глубинной разведки, которые поддерживали три-четыре БТР и машина сопровождения. Такими группами просачиваться через оборону врага намного легче, подчеркнул историк."Решающую роль [в Курской операции] сыграл беспрецедентный рейд спецназа по газовой трубе. Здесь сработал суворовский принцип: удивить — значит победить", — указал эксперт.В Курской области украинская сторона действовала очень шаблонно, над чем стоит задуматься военным НАТО. Потому что атакующие по дорогам бронегруппы ВСУ уничтожаются дронами, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг на сайте Украина.ру.О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250313/1061790542.html
россия
курская область
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061428385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c8b91247a288c459577b5c9c5326576.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, сумская область, украина.ру, наступление, оборона, дрг, разведка, дроны, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина.ру, наступление, оборона, ДРГ, разведка, дроны, ВС РФ, СВО, Спецоперация

"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции

20:15 14.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Во многом характер боев на приграничье похож на уничтожение диверсионных и террористических группировок. Это не крупные полевые сражения, боевые действия идут небольшими тактическими группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Как сообщила пресс-служба Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.
По словам эксперта, два плацдарма ВС РФ в Сумской области, которые как бы "нависают" над тылами ВСУ — это оперативно-тактическая изоляция района боевых действий, чтобы противник не двигался в ту сторону и не смог снова зайти на территорию РФ.

"Во многом характер боевых действий [на границе Курской области] похож на уничтожение диверсионных и террористических группировок. Это не крупные полевые сражения, там сражаются небольшими тактическими группами", — отметил Сазонов.

Раньше это называлось подразделения глубинной разведки, которые поддерживали три-четыре БТР и машина сопровождения. Такими группами просачиваться через оборону врага намного легче, подчеркнул историк.
"Решающую роль [в Курской операции] сыграл беспрецедентный рейд спецназа по газовой трубе. Здесь сработал суворовский принцип: удивить — значит победить", — указал эксперт.
В Курской области украинская сторона действовала очень шаблонно, над чем стоит задуматься военным НАТО. Потому что атакующие по дорогам бронегруппы ВСУ уничтожаются дронами, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг на сайте Украина.ру.
О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
Вчера, 23:56
Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорамиУкраина.ру собрала самое главно о переговорах по урегулированию украинского конфликта, известное к этому часу
 
НовостиРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСумская областьУкраина.рунаступлениеоборонаДРГразведкадроныВС РФСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области
20:30После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла"
20:15"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции
20:00"На его место придут новые силы": Кашин о том, что будет с Зеленским, если стороны объявят перемирие
19:45Ядро ВСУ зажато под Суджей: Баранец рассказал, как ВС РФ продолжают громить врага в Курской области
19:30США смогли сломать Зеленского и заставили его согласиться на перемирие без гарантий безопасности — Кашин
18:55Забытый геноцид и вычеркнутый Карабах. На что готов "миротворец" Пашинян ради отношений с Турцией
18:05Трамп попросил о пощаде для ВСУ, радовались, что аж троллейбус остановили. Итоги 14 марта на Украине
17:25Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут"
17:15"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности"
16:33Первая победа одесситов. В Европе вспомнили о трагедии 2 мая
16:22Рютте перечеркнул "красную линию" Зеленского в НАТО
16:06Перенджиев: ВСУ готовят российским военным "сюрприз" в Курской области
15:41Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами"
14:55Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул*
13:57Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию
13:45Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31"
13:21"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию
13:13Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России. Какой именно сферы это коснулось?
13:00Смерть Ганула*, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 марта
Лента новостейМолния