"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Во многом характер боев на приграничье похож на уничтожение диверсионных и террористических группировок. Это не крупные полевые сражения, боевые действия идут небольшими тактическими группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Как сообщила пресс-служба Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.
По словам эксперта, два плацдарма ВС РФ в Сумской области, которые как бы "нависают" над тылами ВСУ — это оперативно-тактическая изоляция района боевых действий, чтобы противник не двигался в ту сторону и не смог снова зайти на территорию РФ.
"Во многом характер боевых действий [на границе Курской области] похож на уничтожение диверсионных и террористических группировок. Это не крупные полевые сражения, там сражаются небольшими тактическими группами", — отметил Сазонов.
Раньше это называлось подразделения глубинной разведки, которые поддерживали три-четыре БТР и машина сопровождения. Такими группами просачиваться через оборону врага намного легче, подчеркнул историк.
"Решающую роль [в Курской операции] сыграл беспрецедентный рейд спецназа по газовой трубе. Здесь сработал суворовский принцип: удивить — значит победить", — указал эксперт.
В Курской области украинская сторона действовала очень шаблонно, над чем стоит задуматься военным НАТО. Потому что атакующие по дорогам бронегруппы ВСУ уничтожаются дронами, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг на сайте Украина.ру.
О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.