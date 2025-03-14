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"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции

"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции - 14.03.2025 Украина.ру

"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции

Во многом характер боев на приграничье похож на уничтожение диверсионных и террористических группировок. Это не крупные полевые сражения, боевые действия идут небольшими тактическими группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-14T20:15

2025-03-14T20:15

2025-03-14T20:15

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Как сообщила пресс-служба Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.По словам эксперта, два плацдарма ВС РФ в Сумской области, которые как бы "нависают" над тылами ВСУ — это оперативно-тактическая изоляция района боевых действий, чтобы противник не двигался в ту сторону и не смог снова зайти на территорию РФ.Раньше это называлось подразделения глубинной разведки, которые поддерживали три-четыре БТР и машина сопровождения. Такими группами просачиваться через оборону врага намного легче, подчеркнул историк."Решающую роль [в Курской операции] сыграл беспрецедентный рейд спецназа по газовой трубе. Здесь сработал суворовский принцип: удивить — значит победить", — указал эксперт.В Курской области украинская сторона действовала очень шаблонно, над чем стоит задуматься военным НАТО. Потому что атакующие по дорогам бронегруппы ВСУ уничтожаются дронами, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг на сайте Украина.ру.О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061790542.html

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