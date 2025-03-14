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Трамп попросил о пощаде для ВСУ, радовались, что аж троллейбус остановили. Итоги 14 марта на Украине

Трамп попросил о пощаде для ВСУ, радовались, что аж троллейбус остановили. Итоги 14 марта на Украине - 14.03.2025 Украина.ру

Трамп попросил о пощаде для ВСУ, радовались, что аж троллейбус остановили. Итоги 14 марта на Украине

Президент США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина пощадить жизни попавших в окружение в Курской области украинских военных. Одесситы отреагировали на убийство провокатора Демьяна Ганула

2025-03-14T18:05

2025-03-14T18:05

2025-03-14T18:05

эксклюзив

хроники

одесса

россия

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владимир путин

дональд трамп

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вооруженные силы украины

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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал о просьбе к президенту России Владимиру Путину."Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть большая вероятность, что эта ужасная, кровопролитная война наконец закончится. Но прямо сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень сложном и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная бойня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их Бог!" — написал Трамп в соцсети.Накануне президент России, выступая на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, прокомментировал идею 30-дневного перемирия. Отдельно Путин остановился и на Курской области."И мы за [установление перемирия на 30 суток]. Но есть нюансы", — подчеркнул Путин вечером 13 марта.Так он задал вопрос, что Россия будет делать с "участком вклинения [ВСУ] в Курскую область"."Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие — просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно", — указал Путин.До этого, 12 марта во время совещания на одном из пунктов управления Курской группировкой Путин подчеркнул, что все взятые в плен в регионе украинские военные совершили преступления против мирных жителей."Все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооружённым Силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям, "терроризм", возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации", — отметил Путин.При этом он отметил, что к пленным нужно относиться прежде всего как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации."Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно – ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", — также указал Путин.Эти слова президента России вспомнили эксперты, обсуждая просьбу американского лидера."И как это оценить? На данный момент, склонен к следующим допущениям. Боевики ВСУ, сидящие в котлах на Курщине, официально названы террористами, а как поступают с террористами, известно. Ультимативные требования Трампа насчет "30 дней" формально не отвергнуты, но отвергнуты фактически. Обострять Трампу и его команде никак не с руки, это будет пас его самым реальным врагам, - глобалистам. В такой ситуации Трампу логично и принципиально важно хоть как-то показать себя хоть в чем-то миротворцем-победителем. Отсюда просьба о "пощаде", которую Кремль может удовлетворить, но не даром, а что возьмет взамен, сказать трудно, но с темы "30 дней" спрыгнет", — отметил политолог и историк Лев Вершинин.По его словам, если он рассуждает правильно, Трамп получит свои лавры (хотя и не такие, какие предполагалось), а Кремль мало чем поступится."А если я рассуждаю неправильно, ближайшее будущее это покажет", — подытожил Вершинин.Политолог Марат Баширов отметил, что Россия сама решит судьбу пленных."Как по нотам. Пусть складывают оружие и сдаются. Там разберемся: кто террорист, кого бусифицировали две недели назад", — отметил он.На Украине пока не прокомментировали предложение Трампа.Радость одесситовВечером 14 марта стало известно о поимке подозреваемого в убийстве терроризировавшего жителей Одессы провокатора и украинского националиста Демьяна Ганула. Дело об убийстве Ганула ранее взяли под свой контроль Владимир Зеленский и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко."Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании в Одессе подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула", — написал Зеленский в своём телеграм-канале в 17:20.По его словам, к раскрытию убийства привлечены "десятки следователей, оперативников, криминалистов". Выясняются обстоятельства произошедшего."Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", — отметил Зеленский.Между тем, как сообщает ряд источников, новость об убийстве Ганула вызвала радость среди рядовых одесситов."Самое интересное, мне пишут - сегодня в Одессе троллейбус остановили, потому что пассажиры, услышав новость, так радовались, что водитель не понял, что случилось. Они не "пророссийские", они просто знали, что такое для Одессы был терроризировавший город сельский жлоб Ганул", — написал в своём телеграм-канале медиаэксперт Анатолий Шарий.Уроженец Одессы, живущий в Испании историк и политолог Лев Вершинин отметил, что смерть Ганула вызвала глубокое удовлетворение."Смерть не может радовать. По той простой причине, что она, любая, напоминает о неизбежном. Но есть чувство глубокого удовлетворения. Как знак того, что какая-то справедливость в мире всё-таки есть", — отметил он.По его словам, "не важно, кто стал рукой Судьбы"."Мразь была на земле лишней. А уж какой лишней она была в Одессе...", — указал он.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев вспомнил о том, как с пособниками нацистов в Одессе расправлялись после Великой Отечественной войны."Вспоминаю уникальный опыт Одессы по самоочищению от полицаев и предателей перед освобождением в годы ВОВ, и мелькают мысли, что это становится традицией.. Правда эту тварь просто пристрелили, но видимо так, для затравки. По канону, когда начнётся драп, остальных упырей ждут фонарные столбы. Тогда там и трибунал не понадобится", — отметил он.Ганул известен участием в массовом убийстве одесситов 2 мая 2014 года. Кроме того, он запомнился как провокатор, боровшийся с советской символикой, а после начала СВО и с теми, кто выступал против беззаконной мобилизации, а также с противниками властей. При этом Ганула обвиняли и в банальном рейдерстве. Сам он не являлся уроженцем Одессы, а приехал в этот город в молодости.О решении Европейского суда по правам человека по поводу "Одесской Хатыни" — в статье Павла Котова "Первая победа одесситов. В Европе вспомнили о трагедии 2 мая".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, одесса, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, следственный комитет, вооруженные силы украины, сбу