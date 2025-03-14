https://ukraina.ru/20250314/1061814127.html

"На его место придут новые силы": Кашин о том, что будет с Зеленским, если стороны объявят перемирие

"На его место придут новые силы": Кашин о том, что будет с Зеленским, если стороны объявят перемирие - 14.03.2025 Украина.ру

"На его место придут новые силы": Кашин о том, что будет с Зеленским, если стороны объявят перемирие

Согласие Зеленского на перемирие – это главная подвижка в переговорном процессе. За перемирием должно последовать устойчивое мирное соглашение, отмена военного положения, выборы и потеря власти Зеленским. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2025-03-14T20:00

2025-03-14T20:00

2025-03-14T20:00

новости

россия

украина

суджа

владимир зеленский

сергей лавров

переговоры

перемирие

мид

власти украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061498084_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_429d01103dff187733cedbda5f61820f.jpg

Ранее глава МИД Сергей Лавров четко заявил, что Россия не пойдет ни на какие необоснованные компромиссы, наносящие вред российским гражданам, сообщил эксперт. То есть вместе с перемирием должен обсуждаться некий план действий по дальнейшему урегулированию конфликта, добавил он.Он отметил, что согласие Зеленского на перемирие – это главная подвижка в переговорном процессе. Потому что ранее киевские власти были заинтересованы в бесконечной войне, усматривая в перемирии прямую угрозу для себя. По словам эксперта, за перемирием должно последовать устойчивое мирное соглашение, потом отмена военного положения, потом - выборы, а потом – потеря Зеленским и его окружением власти. "На их место придут некие новые силы, которые наверняка тоже будут враждебны к России, но и также будут враждебны к Зеленскому. У них будет масса поводов ему отомстить", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру на сайте Украина.Также на тему переговоров и ситуации на Украине — в материале Владимира Скачко "Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061769439.html

россия

украина

суджа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, суджа, владимир зеленский, сергей лавров, переговоры, перемирие, мид, власти украины, соглашение, нато, сво