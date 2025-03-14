"На его место придут новые силы": Кашин о том, что будет с Зеленским, если стороны объявят перемирие
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
© Телеграм-канал Сергея Аксёнова
Согласие Зеленского на перемирие – это главная подвижка в переговорном процессе. За перемирием должно последовать устойчивое мирное соглашение, отмена военного положения, выборы и потеря власти Зеленским. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Ранее глава МИД Сергей Лавров четко заявил, что Россия не пойдет ни на какие необоснованные компромиссы, наносящие вред российским гражданам, сообщил эксперт. То есть вместе с перемирием должен обсуждаться некий план действий по дальнейшему урегулированию конфликта, добавил он.
"Этот план действий – это самое важное. То есть пока я не вижу, что Россия собирается отходить от своих принципиальных требований, связанных с будущим статусом Украины (невступление в НАТО и территориальные вопросы)", — подчеркнул Кашин.
Он отметил, что согласие Зеленского на перемирие – это главная подвижка в переговорном процессе. Потому что ранее киевские власти были заинтересованы в бесконечной войне, усматривая в перемирии прямую угрозу для себя.
По словам эксперта, за перемирием должно последовать устойчивое мирное соглашение, потом отмена военного положения, потом - выборы, а потом – потеря Зеленским и его окружением власти.
"На их место придут некие новые силы, которые наверняка тоже будут враждебны к России, но и также будут враждебны к Зеленскому. У них будет масса поводов ему отомстить", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру на сайте Украина.
Также на тему переговоров и ситуации на Украине — в материале Владимира Скачко "Плюсы и минусы обмана. России опять не предлагают гарантий ее безопасности" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:26"Контакты запланированы": в Кремле подтвердили предстоящие переговоры по УкраинеПереговоры делегаций России и США по украинской проблеме запланированы, Москва считает преждевременным обсуждать их до встречи делегаций. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.