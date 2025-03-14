https://ukraina.ru/20250314/1061813792.html

Забытый геноцид и вычеркнутый Карабах. На что готов "миротворец" Пашинян ради отношений с Турцией

Забытый геноцид и вычеркнутый Карабах. На что готов "миротворец" Пашинян ради отношений с Турцией - 14.03.2025 Украина.ру

Забытый геноцид и вычеркнутый Карабах. На что готов "миротворец" Пашинян ради отношений с Турцией

Проект соглашения об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта согласован, сообщил 13 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

2025-03-14T18:55

2025-03-14T18:55

2025-03-14T18:55

эксклюзив

армения

азербайджан

баку

никол пашинян

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обсе

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Армянская сторона, по его словам, приняла предложения азербайджанской стороны по двум последним открытым пунктам, после чего Баку посчитал работу над текстом мирного соглашения оконченной.Байрамов добавил, что азербайджанская сторона следующим шагом на пути к подписанию документа видит внесение изменений в армянскую Конституцию. Это позволит устранить "посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, содержащиеся в Конституции Армении и других нормативных правовых актах", уточнил он.Речь идет о том, что в преамбуле Конституции Армении содержится ссылка на декларацию о независимости Армении от 1990 года, где заявлены цели воссоединения с Нагорным Карабахом (Арцахом). Баку считает это юридической претензией на территорию Азербайджана.Байрамов также отметил, что важным фактором для подписания соглашения является упразднение Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию вместе с другими ее институтами, являющимися "пережитками завершившегося конфликта".В этот же день министерство иностранных дел Армении подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Азербайджаном, отметив, что документ готов к подписанию. При этом ни армянское, ни азербайджанское внешнеполитические ведомства не уточнили, каких вопросов касались два спорных пункта.Подробности сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга в Евреване 13 марта: речь идёт об отсутствии на армяно-азербайджанской границе сил третьих стран, а также об отзыве исков в международных судах, передает его слова Armenia Today.По словам премьера, армянская сторона решилась на согласование этих двух положений, после того, как "стало понятно, что по ним не удастся достичь идеальных формулировок".История вопросаПереговоры о мирном соглашении между Баку и Ереваном ускорились после завершения второй Карабахской войны в ноябре 2020 года. Конфликт был окончен подписанием трёхстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, которое предполагало введение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора на срок до 2025 года.В октябре 2022 года в Праге, в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля, лидеров Армении, Франции, Турции, Азербайджана и под председательством французского президента Макрона, Пашинян письменно согласился на вхождение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.В ноябре 2023 года Пашинян заявил, что Ереван и Баку достигли соглашения вокруг базовых принципов будущего мирного договора. Среди них – взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, демаркация границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года и необходимость разблокировки транспортных коммуникаций в рамках суверенитета стран, по которым они проходят.Одним из главных камней преткновения в заключении мирного договора было именно упоминание Нагорного Карбаха в Конституции. В феврале этого года Пашинян заявил, что планирует вынести на референдум проект об изменении Конституции республики, несмотря даже на то, что эта идея не получила поддержки внутри его собственной партии.Еще одним спорным моментом была судьба Зангезурского коридора через Сюникскую область Армении в азербайджанский анклав Нахичевань. Этот логистический маршрут является частью западных проектов транспортировки стратегически важных товаров в обход России."Мы дадим Азербайджану дорогу", – так Пашинян прокомментировал возможность предоставления Азербайджану коридора через территорию Армении после того, как стало известно об окончании процесса согласования проекта мирного соглашения.Лидер Армении уточнил, что условия подробно сформулированы в последней статье документа.Однако глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании постоянной комиссии парламента по внешним связям в пятницу заявил, что в тексте согласованного соглашения нет никаких положений ни о "Зангезурском коридоре", ни о механизмах разблокирования коммуникаций. По его словам, упоминается лишь двусторонняя готовность к сотрудничеству в различных областях, в том числе в области транспорта, транзита, экономических вопросов.Он также заверил, что все железные и автомобильные дороги останутся под контролем Армении и будут подчиняться её законодательству.Мирный договор и нормализация армяно-турецких отношенийПерспектива подписания мирного договора с Азербайджаном для Армении может стать началом нормализации отношений с Турцией. Анкара ранее неоднократно заявляла, что от этого документа напрямую зависит будущее отношений между двумя странами.Однако на пути к восстановлению дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой, кроме поддержки Турцией азербайджанской позиции в карабахском урегулировании, стоит и второй, весьма болезненный для армянского народа вопрос –геноцид армян в Османской империи в 1915 году.В интервью турецким СМИ 14 марта Никол Пашинян повторил позицию, которую в конце ноября 2024 года уже озвучил министр иностранных дел Мирзоян. По их словам, международное признание геноцида армян не входит сегодня в число внешнеполитических приоритетов Армении.Армянская правящая элита, по всей видимости, готова возобновить переговоры об установлении дипломатических отношении с Турцией в рамках масштабного армяно-азербайджано-турецкого урегулирования. Но вопрос в том, насколько к этому готово армянское общество.К тому же, несмотря на очевидное смягчение позиции Армении по вопросу геноцида армян, не исключено, что для налаживания отношений между Анкарой и Ереваном и последующего открытия границ, которые между двумя странами закрыты с 1993 года, этого условия будет недостаточно.Долгий путь от договорённости к реализацииСогласованному тексту будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном до момента реализации предстоит пройти долги путь, а за это время может ещё многое произойти, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев."Пока мы имеем дело с заявлениями, не более того. Никакого быстрого подписания не предвидится, пока Армения по требованию Баку не поменяет Конституцию. А это может произойти только по результатам референдума, который, видимо, возможен не ранее 2026 года", – полагает эксперт.Кроме того, с азербайджанской стороны могут появится ещё и неафишируемые требования, обусловленные стремлением турецко-азербайджанского тандема окончательно "обнулить" армянский фактор в Закавказье, добавил Арешев.По его словам, вопрос геноцида армян в Османской империи может быть использован как дополнительный фактор раскола армянского общества и, что не менее важно, раскола в отношениях между Арменией и её диаспорой.Со своей стороны напомним, что в 2026 году Армению ожидают парламентские выборы. Не исключено, что Пашинян попытается использовать образ миротворца для своей предвыборной кампании. Тогда в Армении сначала пройдут выборы, а потом референдум о внесении изменений в Конституцию, которые должны удовлетворить требования Азербайджана. Но при условии, что на выборах Пашиняна ждёт только победа.Также материал на эту тему: Это и выгодно, и опасно: историк о судьбе Армении и значении Зангезурского коридора для России и Ирана на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241108/1058761774.html

https://ukraina.ru/20250206/1060870727.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, шарль мишель, эммануэль макрон, обсе, мид, соглашение