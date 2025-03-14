https://ukraina.ru/20250314/1061815613.html

Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан

Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан - 14.03.2025 Украина.ру

Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан

Президент России Владимир Путин ответил на просьбу президента США Дональда Трампа о пощаде для ВСУ в Курской области. Владимиру Зеленскому стоит всего лишь приказать ВСУ сдаваться в плен, но он звонит в Ватикан

2025-03-14T21:56

2025-03-14T21:56

2025-03-14T21:56

эксклюзив

россия

курская область

киев

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись мнениями о катастрофической ситуации для ВСУ в Курской области, что следует из публичных заявлений глав государств. Американский лидер признал, что украинские военнослужащие обречены на гибель в Курской области и попросил Путина о пощаде - написал об этом в соцсети. Путин в ответ предложил военнослужащим ВСУ сложить оружие и сдаться в плен.Спецпосланник Трампа Дональд Уиткофф и члены американской команды посетили 13 марта Москву, где проводили переговоры по украинскому конфликту. Журналисты ожидали, что пятничный вечер будет богат на сообщения вокруг этого события, однако Уиткофф покинул российскую столицу, по данным СМИ, около 5 часов утра. И, собственно, с этого момента тишина.Америка обычно "просыпается" не раньше 15:00 по московскому времени, поэтому все основные события (все-таки Вашингтон - сторона переговоров) происходят во второй половине дня, что доказывают последние насыщенные две недели. И европейцы это тоже прекрасно понимают. Саммит стран G7 14 марта подгадал выпустить призыв к перемирию, угрозы новыми санкциями. Украинские дипломаты - также сообщили о якобы подготовке групп для мониторинга возможно режима прекращения огня. Все поспешили.Вечер 14 марта говорит о том, что теперь мяч находится на стороне Киева. Только Владимир Зеленский с Украины вместо военно-политических решений экстренно обзванивает религиозных лидеров.Пощады? Сдавайтесь!Владимир Путин вечером 14 марта провел совещание с членами Совета безопасности РФ по российско-американским отношениям. Перед началом работы Путин проинформировал и членов Совета, и общественность о ходе переговоров с американцами по украинскому конфликту."Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США, господина Трампа, пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область", - сказал Путин.Украинские военнослужащие совершили многочисленные преступления против мирных жителей на оккупированной части Курской области России. Генеральная прокуратура РФ оценивает эти деяния как терроризм. Тем не менее Москва с пониманием относится к призыву Трампа "руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера", сказал Путин."В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и закона Российской Федерации", - сказал Путин.Для того, чтобы призыв Трампа был выполнен, Киев должен приказать своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен. Речь идет о судьбах тысяч военнослужащих.Это гуманный подход, у которого есть и обратная сторона, прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. При отказе сдаваться все участники вторжения в Курскую область будут "последовательно и безжалостно уничтожены"."У кровавого режима киевских подонков ещё есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали", - заявил Медведев.Воссозданный диалог между Россией и нынешней администрацией США налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе диалога с представителями американской администрации.А что Киев?Тем временем Владимир Зеленский с Украины звонит в Ватикан, пытается заручиться поддержкой патриарха Константинопольского Варфоломея, и даже американского пастора Франклина Грема, которого называет "очень мудрым человеком". Еще Зеленский встретился с министром иностранных дел Австрии, поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, собирается позвонить президенту Турции Реджепу Эрдогану."Мы проанализировали состояние дипломатии на сегодняшний день, возможности, которые есть. Говорили о технических аспектах контроля за тишиной (режима прекращения боевых действий. - Ред.), возможных следующих шагах в дипломатии и в защите наших людей, нашей Европы", - написал он о разговоре с Макроном.Кроме этого Зеленский обрадовался тому, что сотни тысяч украинцев проявляют героизм, а огорчился - что "тысячи погибли на фронте". При этом он заявил, что "мы не хотим играть с войной", готов действовать быстро и конструктивно, а заявления Путина назвал ложью. Зато Киев, по его версии, выступил замечательно, и готов теперь предложить "свой мирный план" после 30-дневного перемирия.Однако странно. Если на двух полушариях Земли говорят: "Володя, тебе надо спасать ВСУ в Курской области", у него почему-то все хорошо. Не так давно украинские чиновники и политики заявляли местным журналистам, что оккупированная ВСУ часть Курской области, дескать, нужна для обсуждений территориальных вопросов. И даже обмена.Сейчас Зеленский говорит, что не верит Путину. Скорее, сам обманывает - на переговорах в Джидде украинские переговорщики наставали на обмене военнопленными. Не территориями, что в принципе невозможно - новые регионы России прописаны в Конституции.Так что, если Курская авантюра и была запланирована Киевом для мифического обмена территориями, реальность сложилась иначе. Глава киевского режима, вероятно, спасает собственную душу, пока его соотечественники могут, как в строчке гимна, положить тела. Но не за свободу, а за человека в роли главнокомандующего, о будущем которого достоверно ничего неизвестно.

https://ukraina.ru/20250313/1061790542.html

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курская область

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эксклюзив, россия, курская область, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины