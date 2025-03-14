"Прощупывали границу": Баранец о том, пойдут ли ВСУ на новую авантюру под Брянском или Белгородом - 14.03.2025 Украина.ру
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"Прощупывали границу": Баранец о том, пойдут ли ВСУ на новую авантюру под Брянском или Белгородом
"Прощупывали границу": Баранец о том, пойдут ли ВСУ на новую авантюру под Брянском или Белгородом - 14.03.2025 Украина.ру
"Прощупывали границу": Баранец о том, пойдут ли ВСУ на новую авантюру под Брянском или Белгородом
Пока нельзя с уверенностью сказать, что противник точно не пойдет на новые авантюры на российской границе. Разведка несколько раз докладывала, что ВСУ прощупывали границу Брянской и Белгородской областей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-03-14T21:00
2025-03-14T21:00
новости
белгородская область
россия
белгород
виктор баранец
брянская область
всу
наступление
курск
окружение
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Эксперт сообщил, что ядро группировки ВСУ сейчас со всех сторон зажато в Суджанском районе. У противника еще остается маленькая дорога, по которой он пытается доставить подкрепления и боеприпасы, добавил он.Пока нельзя с уверенностью сказать, что противник не пойдет на новые авантюры на российской границе, считает он. Все-таки разведка несколько раз докладывала, что ВСУ прощупывали границу Брянской и Белгородской областей. Он отметил, что не секрет, что в ВС России созданы группировки "Белгород" и "Брянск". За спиной этих группировок стоят добровольцы из БАРСа (боевой армейский резерв страны), добавил Баранец."Это серьезные люди, которые несут серьезную службу: и караулят, и борются с беспилотниками, и тушат пожары. Про них мы когда-нибудь расскажем. Они заслуживают, чтобы про них знала вся Россия", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.О том, какой вклад в разгром ВСУ в Курской области внесли российские операторы дронов — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, россия, белгород, виктор баранец, брянская область, всу, наступление, курск, окружение, сво, спецоперация, граница
Новости, Белгородская область, Россия, Белгород, Виктор Баранец, Брянская область, ВСУ, наступление, Курск, окружение, СВО, Спецоперация, граница

"Прощупывали границу": Баранец о том, пойдут ли ВСУ на новую авантюру под Брянском или Белгородом

21:00 14.03.2025
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP / Kostiantyn Liberov
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Пока нельзя с уверенностью сказать, что противник точно не пойдет на новые авантюры на российской границе. Разведка несколько раз докладывала, что ВСУ прощупывали границу Брянской и Белгородской областей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Эксперт сообщил, что ядро группировки ВСУ сейчас со всех сторон зажато в Суджанском районе. У противника еще остается маленькая дорога, по которой он пытается доставить подкрепления и боеприпасы, добавил он.
"Перед нашей беседой я специально пытался выяснить, сколько украинских вояк там зажато. Так вот эта цифра регулярно росла: 2 тысячи, 6 тысяч, 10 тысяч. Знаете, чем больше мы их в этом котле сварим, тем лучше", — отметил Баранец.
Пока нельзя с уверенностью сказать, что противник не пойдет на новые авантюры на российской границе, считает он. Все-таки разведка несколько раз докладывала, что ВСУ прощупывали границу Брянской и Белгородской областей.
Он отметил, что не секрет, что в ВС России созданы группировки "Белгород" и "Брянск". За спиной этих группировок стоят добровольцы из БАРСа (боевой армейский резерв страны), добавил Баранец.
"Это серьезные люди, которые несут серьезную службу: и караулят, и борются с беспилотниками, и тушат пожары. Про них мы когда-нибудь расскажем. Они заслуживают, чтобы про них знала вся Россия", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
О том, какой вклад в разгром ВСУ в Курской области внесли российские операторы дронов — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
05:30
Оборона развалилась за сутки: эксперт о том, как ВС РФ применили "дробящий удар" на Курском направленииКотел – это хорошо, но это накладно и долго. Поэтому дробящие удары – это классика советской и российской военной школы. Мы это сейчас увидели в Курской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
 
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Заголовок открываемого материала
21:56Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан
21:00"Прощупывали границу": Баранец о том, пойдут ли ВСУ на новую авантюру под Брянском или Белгородом
20:45Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области
20:30После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла"
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20:00"На его место придут новые силы": Кашин о том, что будет с Зеленским, если стороны объявят перемирие
19:45Ядро ВСУ зажато под Суджей: Баранец рассказал, как ВС РФ продолжают громить врага в Курской области
19:30США смогли сломать Зеленского и заставили его согласиться на перемирие без гарантий безопасности — Кашин
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