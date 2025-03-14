https://ukraina.ru/20250314/1061815024.html

"Прощупывали границу": Баранец о том, пойдут ли ВСУ на новую авантюру под Брянском или Белгородом

"Прощупывали границу": Баранец о том, пойдут ли ВСУ на новую авантюру под Брянском или Белгородом - 14.03.2025 Украина.ру

"Прощупывали границу": Баранец о том, пойдут ли ВСУ на новую авантюру под Брянском или Белгородом

Пока нельзя с уверенностью сказать, что противник точно не пойдет на новые авантюры на российской границе. Разведка несколько раз докладывала, что ВСУ прощупывали границу Брянской и Белгородской областей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-03-14T21:00

2025-03-14T21:00

2025-03-14T21:00

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Эксперт сообщил, что ядро группировки ВСУ сейчас со всех сторон зажато в Суджанском районе. У противника еще остается маленькая дорога, по которой он пытается доставить подкрепления и боеприпасы, добавил он.Пока нельзя с уверенностью сказать, что противник не пойдет на новые авантюры на российской границе, считает он. Все-таки разведка несколько раз докладывала, что ВСУ прощупывали границу Брянской и Белгородской областей. Он отметил, что не секрет, что в ВС России созданы группировки "Белгород" и "Брянск". За спиной этих группировок стоят добровольцы из БАРСа (боевой армейский резерв страны), добавил Баранец."Это серьезные люди, которые несут серьезную службу: и караулят, и борются с беспилотниками, и тушат пожары. Про них мы когда-нибудь расскажем. Они заслуживают, чтобы про них знала вся Россия", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.О том, какой вклад в разгром ВСУ в Курской области внесли российские операторы дронов — в материале Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250314/1061789794.html

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