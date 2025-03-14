После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
После падения Суджи рухнет вся система обороны ВСУ, это деморализует не только личный состав противника, но и военно-политическое руководство Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Как сообщало Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.
По мнению эксперта, после падения Суджи рухнет вся система обороны ВСУ, это деморализует не только личный состав противника, но и военно-политическое руководство Украины, указал он.
"Прорыв всегда возможен, вопрос — какой ценой. Это же не Сталинград, где надо было идти многие километры по заснеженной степи до немецких позиций", — подчеркнул Сазонов.
По его словам, деблокирующий удар тоже возможен, но он будет фатальным для самих ВСУ, потому что уничтожение наступающих колонн дронами и авиацией ВС РФ приобрело катастрофический характер.
Атаки бронегруппами ушли в прошлое. Для защиты своих колонн ВСУ тоже обтягивают дороги антидроновыми сетками, свою группировку в Курской области они снабжали именно по такому "тоннелю", указал Сазонов.
"Но такая защита уязвима перед авиацией. Поэтому им сложно будет наносить деблокирующий удар, но прорыв малыми группами, просачивание вполне возможно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг на сайте Украина.ру.
О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
07:00Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 Ребята в армии замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что все закончится. Есть мотивация и кураж. А все это влияет на политический сегмент, развязывая руки президенту на переговорах, считает Евгений Линин – военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области