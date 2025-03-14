После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла" - 14.03.2025 Украина.ру
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После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла"
После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла" - 14.03.2025 Украина.ру
После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла"
После падения Суджи рухнет вся система обороны ВСУ, это деморализует не только личный состав противника, но и военно-политическое руководство Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-14T20:30
2025-03-14T20:30
новости
курская область
украина
всу
суджа
курск
вс рф
дроны
авиация
прорыв
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Как сообщало Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.По мнению эксперта, после падения Суджи рухнет вся система обороны ВСУ, это деморализует не только личный состав противника, но и военно-политическое руководство Украины, указал он.По его словам, деблокирующий удар тоже возможен, но он будет фатальным для самих ВСУ, потому что уничтожение наступающих колонн дронами и авиацией ВС РФ приобрело катастрофический характер.Атаки бронегруппами ушли в прошлое. Для защиты своих колонн ВСУ тоже обтягивают дороги антидроновыми сетками, свою группировку в Курской области они снабжали именно по такому "тоннелю", указал Сазонов."Но такая защита уязвима перед авиацией. Поэтому им сложно будет наносить деблокирующий удар, но прорыв малыми группами, просачивание вполне возможно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг на сайте Украина.ру.О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, украина, всу, суджа, курск, вс рф, дроны, авиация, прорыв, беспилотники, сталинград, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Украина, ВСУ, Суджа, Курск, ВС РФ, дроны, авиация, прорыв, беспилотники, Сталинград, СВО, Спецоперация

После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла"

20:30 14.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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После падения Суджи рухнет вся система обороны ВСУ, это деморализует не только личный состав противника, но и военно-политическое руководство Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Как сообщало Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.
По мнению эксперта, после падения Суджи рухнет вся система обороны ВСУ, это деморализует не только личный состав противника, но и военно-политическое руководство Украины, указал он.

"Прорыв всегда возможен, вопрос — какой ценой. Это же не Сталинград, где надо было идти многие километры по заснеженной степи до немецких позиций", — подчеркнул Сазонов.

По его словам, деблокирующий удар тоже возможен, но он будет фатальным для самих ВСУ, потому что уничтожение наступающих колонн дронами и авиацией ВС РФ приобрело катастрофический характер.
Атаки бронегруппами ушли в прошлое. Для защиты своих колонн ВСУ тоже обтягивают дороги антидроновыми сетками, свою группировку в Курской области они снабжали именно по такому "тоннелю", указал Сазонов.
"Но такая защита уязвима перед авиацией. Поэтому им сложно будет наносить деблокирующий удар, но прорыв малыми группами, просачивание вполне возможно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг на сайте Украина.ру.
О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
07:00
Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52 Ребята в армии замотивированы, никто не отказывается выполнять боевые задачи, объясняя это тем, что все закончится. Есть мотивация и кураж. А все это влияет на политический сегмент, развязывая руки президенту на переговорах, считает Евгений Линин – военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области
 
НовостиКурская областьУкраинаВСУСуджаКурскВС РФдроныавиацияпрорывбеспилотникиСталинградСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Группировка ВСУ была обречена: Сазонов назвал главную ошибку киевского режима в Курской области
20:30После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла"
20:15"Нависающие" плацдармы в Сумской области: Сазонов раскрыл, какую роль они сыграли в Курской операции
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