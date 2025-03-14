https://ukraina.ru/20250314/1061810884.html

После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла"

После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла" - 14.03.2025 Украина.ру

После Суджи рухнет вся оборона ВСУ: эксперт раскрыл, пойдет ли Украина на прорыв из "курского котла"

После падения Суджи рухнет вся система обороны ВСУ, это деморализует не только личный состав противника, но и военно-политическое руководство Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-14T20:30

2025-03-14T20:30

2025-03-14T20:30

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авиация

прорыв

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Как сообщало Минобороны, армия России за неделю освободила 28 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, трассы снабжения ВСУ находятся под контролем российских войск.По мнению эксперта, после падения Суджи рухнет вся система обороны ВСУ, это деморализует не только личный состав противника, но и военно-политическое руководство Украины, указал он.По его словам, деблокирующий удар тоже возможен, но он будет фатальным для самих ВСУ, потому что уничтожение наступающих колонн дронами и авиацией ВС РФ приобрело катастрофический характер.Атаки бронегруппами ушли в прошлое. Для защиты своих колонн ВСУ тоже обтягивают дороги антидроновыми сетками, свою группировку в Курской области они снабжали именно по такому "тоннелю", указал Сазонов."Но такая защита уязвима перед авиацией. Поэтому им сложно будет наносить деблокирующий удар, но прорыв малыми группами, просачивание вполне возможно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг на сайте Украина.ру.О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250314/1061786902.html

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