Вечером 14 марта экстремисты из батальонов «Азов», «Правый сектор»* и других радикальных организаций у российского посольства зажгли файеры и сигнальные ракеты. Одна из них попала на крышу здания дипмиссии.
В ноте протеста, в частности, сказано, что Киев продолжает игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не желает пресекать агрессивные выходки националистов против посольства.
«По счастливой случайности пожара удалось избежать. Участники акции порвали государственный флаг России, скандировали экстремистские лозунги. Несмотря на присутствие многочисленных сотрудников полиции, зачинщики и исполнители противоправных действий задержаны не были», — отметила Захарова.
МИД РФ также призвал украинскую сторону принять меры, чтобы остановить неослабевающий накал русофобии и обуздать разгул неонацистов, которые, пользуясь безнаказанностью, диктуют ультимативные условия и претендуют на роль полноправных хозяев страны.
*Деятельность организации запрещена в РФ