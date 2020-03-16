МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с провокацией против российского посольства, призвав украинские власти установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к акции. Об этом 16 марта говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства

Шутки кончились. Как националисты уронили Сивохо и миролюбивый имидж Зеленского вместе с ним © Страна.ua

В ноте протеста, в частности, сказано, что Киев продолжает игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не желает пресекать агрессивные выходки националистов против посольства.

«По счастливой случайности пожара удалось избежать. Участники акции порвали государственный флаг России, скандировали экстремистские лозунги. Несмотря на присутствие многочисленных сотрудников полиции, зачинщики и исполнители противоправных действий задержаны не были», — отметила Захарова.

МИД РФ также призвал украинскую сторону принять меры, чтобы остановить неослабевающий накал русофобии и обуздать разгул неонацистов, которые, пользуясь безнаказанностью, диктуют ультимативные условия и претендуют на роль полноправных хозяев страны.

*Деятельность организации запрещена в РФ