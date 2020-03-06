Единственным государственным языком в Донецкой Народной Республике (ДНР) стал русский. Такое решение принял парламент ДНР, передает 6 марта РИА Новости

«Чыгуначны вакзал». Эксперт описал, как в Минске выдавливают русский язык © Андрей Александров | Андрей Александров | Перейти в фотобанк

С предложением закрепить за русским языком право государственного выступил глава ДНР Денис Пушилин. Парламентарии его поддержали.

Изменения в основном законе государства вступят в силу после того, как свою подпись под ними поставит глава республики и публикации на сайте Народного совета.

Внесли изменения народные избранники и в закон об образовании. Теперь обучение в школах будет вестись только на русском языке.

«При этом будет сохраняться возможность получения обучающимися дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся», — заверил представитель главы ДНР при Народном совете Алексей Сухинин.