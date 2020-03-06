В Вильнюсе прошли обыски у общественного деятеля, одного из организаторов акции «Бессмертный полк» Татьяны Коломиец, рассказал экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов 6 марта

«Поступила информация, что проведены обыски дома и изъяты телефон, компьютер и др. у общественного деятеля из Вильнюса Коломиец Татьяны Петровны. Она является активным соорганизатором Бессмертного полка в Вильнюсе и других памятных мероприятий. Она, к счастью, осталась на свободе», — приводит РИА Новости слова Титова.

Он отметил, что шпиономания правящего режима в Литве направлена на нейтрализацию активистов, которые участвуют в организации памятных мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти и празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Мелкое хулиганство»: В Николаеве мужчина пытался кинуть гранату в колонну «Бессмертного полка» © РИА Новости, Виталий Залесский | Перейти в фотобанк Эллы Андреевой, она была задержана, но вскоре ее отпустили.

Также после обысков был арестован на три месяца по подозрению в «шпионаже» директор молодежной организации «Ювенюс» Алексей Грейчус, работавший над сохранением памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Акция «Бессмертный полк» проходит в День Победы в России и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году стала всероссийской.