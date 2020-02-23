Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин считает, что учения США по отражению «российского ядерного удара» имеют две основные цели. Он рассказал о них в эфире НСН 22 февраля

НАТО поддерживает с РФ диалог по контролю над вооружениями – Столтенберг © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Первая цель [таких учений] — привыкание населения к такому невероятному сценарию решения конфликта, как нанесение ядерного удара между Россией и блоком НАТО. Вторая цель — попытка запугать население Европы и оправдать нахождение американских баз на территории европейских стран как гарантов безопасности и защитников на случай ядерного удара со стороны России», — заявил Шерин.

Он подчеркнул, что военная доктрина РФ предполагает такой сценарий в том случае, если целостности государства угрожает опасность. По мнению парламентария, нанесение ядерного удара по европейским странам является «утопией», поскольку «радиус ядерного заражения коснется России».

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Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что организаторы учений повели себя как «больные люди», а его коллега Алексей Пушков отметил противоречия между заявлениями американских политиков, которые обещают не размещать ядерные ракеты в Европе, и учениями, предполагающими наличие этого типа оружия.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа назвал учения попыткой пиара. По его словам, организаторы маневров пытались надавить на других членов НАТО, чтобы повысить взносы в Альянс.