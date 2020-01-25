Это первая смерть среди медицинского персонала с начала эпидемии.
Симптомы болезни у 62-летнего Лян Удуна выявили 16 января, 18-го его перевели в больницу «Цзиньиньтан». Однако спасти жизнь своего коллеги врачам не удалось. Смерть наступила около семи часов утра.
По информации газеты South China Morning Post, количество зараженных медиков превышает официальные данные официальные цифры. Причиной этого стало то, что инфицированных новым типом пневмонии не сразу стали изолировать.
По последним данным, только в Китае заболели 1287 человек, 41 из них скончался.
Случаи заболевания также зафиксировали в Гонконге, США на Тайване, во Вьетнаме, Австралии, Южной Кореи, Сингапуре. Три человека заболели во Франции.