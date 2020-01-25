Утром 25 января в Больнице китайской и европейской медицины города Ухань (КНР) скончался врач-отоларинголог. Смерть вызвал коронавирус нового типа, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper

Это первая смерть среди медицинского персонала с начала эпидемии.

Симптомы болезни у 62-летнего Лян Удуна выявили 16 января, 18-го его перевели в больницу «Цзиньиньтан». Однако спасти жизнь своего коллеги врачам не удалось. Смерть наступила около семи часов утра.

Китайская опасность. Украина и Россия готовятся к новому вирусу, угрожающему человечеству © AFP, STR / AFP | AFP, STR / AFP | Перейти в фотобанк

По последним данным, только в Китае заболели 1287 человек, 41 из них скончался.

Случаи заболевания также зафиксировали в Гонконге, США на Тайване, во Вьетнаме, Австралии, Южной Кореи, Сингапуре. Три человека заболели во Франции.