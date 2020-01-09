Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в стране в связи с крушением украинского самолета в Тегеране. Об этом в четверг сообщили на сайте главы государства

«Это был один из наших лучших самолетов» – президент МАУ о авиакатастрофе в Иране – видео в материале.

Флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о крушении.