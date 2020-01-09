«Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран). Глава государства подписал соответствующий указ», — говорится в материале.
Флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о крушении.