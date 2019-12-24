Ранее сообщалось, что неизвестные избили и облили мочой корреспондента «Шарий.net» Дмитрия Кучера на выходе из Апелляционного суда Киева. Синяки и ссадины получила еще одна представительница «Шарий.net» Антонина Белоглазова. Кроме того, в зале сторонники Кузьменко угрожали журналистке «Страны» Юлии Корзун.
Угрозы и нецензурная брань также раздавались в адрес «неправильных» телеканалов «112», ZIK и NewsOne. Журналистку ZIK Аллу Жизневскую ударили по рукам за то, что та снимала происходящее в зале на телефон.
«Правоохранители должны жестко реагировать на каждый случай нападения и угроз журналистам. Власть должна продемонстрировать политическую волю — и осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных"», — написал Томиленко.
Как сообщает издание «Страна», журналистка Юлия Корзун, которой угрожали избиением, вызвала полицию, чтобы ей помогли покинуть зал суда целой, однако правоохранители на место не приехали. Редакция была вынуждена обратиться к охранникам из частной структуры.