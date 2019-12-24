Национальный союз журналистов Украины осудил нападения на журналистов во время заседания суда, который рассматривал апелляцию Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Об этом во вторник, 24 декабря, на своей странице в Facebook написал председатель НСЖУ Сергей Томиленко

Ранее сообщалось, что неизвестные избили и облили мочой корреспондента «Шарий.net» Дмитрия Кучера на выходе из Апелляционного суда Киева. Синяки и ссадины получила еще одна представительница «Шарий.net» Антонина Белоглазова. Кроме того, в зале сторонники Кузьменко угрожали журналистке «Страны» Юлии Корзун.

Инквизиция для украинских журналистов © Facebook, Володимир Бородянський | Перейти в фотобанк Аллу Жизневскую ударили по рукам за то, что та снимала происходящее в зале на телефон.

«Правоохранители должны жестко реагировать на каждый случай нападения и угроз журналистам. Власть должна продемонстрировать политическую волю — и осудить разделение журналистов на "правильных" и "неправильных"», — написал Томиленко.

Как сообщает издание «Страна», журналистка Юлия Корзун, которой угрожали избиением, вызвала полицию, чтобы ей помогли покинуть зал суда целой, однако правоохранители на место не приехали. Редакция была вынуждена обратиться к охранникам из частной структуры.