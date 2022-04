Большинство граждан США безграмотны исторически и политически. Им так долго лгали, а они так долго принимали эту ложь, что теперь они буквально обижены и напуганы правдой и теми, кто её говорит

Об этом в интервью Telegram-каналу «Украина.ру» рассказал военный корреспондент, волонтер, ветеран батальона «Восток» и батальона спецназа «Хан» (позывной «Техас»), уроженец Техаса (США) Расселл Бентли

- Рассел, скажите, пожалуйста, где Вы сейчас находитесь?

— Сейчас я нахожусь в центре Донецка. У нас с женой есть небольшой дом с большим садом в Петровском районе Донецка. Он находится очень близко от линии фронта (около 7 км от позиций ВСУ в Марьинке). Фактически, Петровский район прилегает к контролируемой ВСУ территории, и находится в окружении с трёх сторон. В середине февраля мой близкий друг, офицер спецназа ДНР, предупредил меня, что в ближайшие дни Петровский станет очень опасным местом, поэтому мы переехали в небольшую квартиру в центре города. Мы по-прежнему возвращаемся в наш дом каждый день или два, чтобы покормить наших кошек и проверить обстановку, а обстрелы там в эти дни очень сильные. Только Киевский район Донецка (рядом с аэропортом) обстреливается больше, чем Петровский, но и центр города сейчас тоже обстреливают. Я приехал в Донецк 7 декабря 2014 года и с тех пор живу здесь. Это мой дом, и я не хотел бы жить где-то ещё. Мне нравится здесь.

- Что происходит в Донбассе? Что больше всего вас удивляет?

— Республики Донбасса уже 8 лет находятся в состоянии войны. Их атакуют украинская армия, нацистские батальоны и иностранные наёмники НАТО. Жизнь [здесь] трудна во многих отношениях, уже не говоря о том, что террористические атаки, смерть и разрушения здесь — повседневное явление. Например, нет ни банковских, ни работающих почтовых услуг. Чтобы ими воспользоваться, нужно ехать в Ростов, в Россию, это 6 часов езды на автобусе в одну сторону. Иногда бывают проблемы с водоснабжением, реже с электричеством, но люди адаптировались, и жизнь большинства людей, живущих не очень близко к фронту, проходит, в целом, вполне нормально. Общественный транспорт работает очень неплохо, в магазинах и на рынках — широкий ассортимент товаров, и по разумным ценам. Рестораны здесь, правда, замечательные. За последний месяц или около того обстрелы участились и перебои увеличились, в целом жизнь, на удивление, нормальная. Люди ходят на работу, дети ходят в школу. Люди влюбляются, дети рождаются. Жизнь идет. Самое удивительное и красивое в Донецке (да и в Донбассе вообще) — это люди. Они культурные, смелые, трудолюбивые и умные, но прежде всего — добрые. Я объехал всю Европу (включая Россию), большую часть США и Мексику, но жители Донбасса — самые замечательные люди, с которыми я когда-либо встречался. И не все, кто здесь живет, здесь родились. Кажется, после того, как в 2014 году началась война, в Донецк каким-то образом потянулись лучшие люди мира, и здешнее сообщество иностранцев — огромный плюс для нашей молодой республики. Именно люди делают город или страну такими, какие они есть, и именно люди делают ДНР такой поразительной. И это действительно так.

- Почему Вы решили поехать из благополучной Америки в Донбасс?

— Я родился в 1960 году, в то время, когда США были довольно хорошим местом для жизни. Была относительная свобода и достаток. Мой дедушка был страховым агентом и работал по 40 часов в неделю, зарабатывая достаточно, чтобы прокормить свою семью с двумя детьми. У него был хороший дом с бассейном, две машины, моя бабушка вела хозяйство, не работала. Он отправил двух своих детей в колледж и вышел на пенсию в возрасте 60 лет.

Примерно в 1980 году положение стало ухудшаться в политическом, экономическом и культурном плане. К 2000 году дела в США просто рухнули. Бенито Муссолини однажды сказал, что «фашизм лучше называть корпоративизмом, потому что это слияние государственной и корпоративной власти». И если использовать это определение, то именно такими стали США. Настоящее фашистское государство. К тому времени, когда я уехал, в 2014 году, я знал, что правительство США и фашисты, командующие им, были злейшими врагами человечества. Это так, и их действия в 21 веке доказали это, вне всякого сомнения.

Но я приехал в Донбасс не для того, чтобы «сбежать» от США. Я знал, что переворот на Майдане был делом рук американских фашистов США, и после всех их других преступлений на агрессивных войнах в 21 веке это стало последней каплей. Я видел людей, убитых грузинскими снайперами, оплаченными, вооруженными, обученными и направляемыми ЦРУ США, я видел массовые убийства в Мариуполе и Одессе, и я знал, чья это была работа. Потом я увидел фото Инны Кукурудзы, женщины, которая 2 июня 2014 года попала под удар украинской авиации по зданию администрации в Луганске. Она лежала на улице, рядом со своими ногами, которые были оторваны взрывом во время атаки. Она умирала, но всё ещё была жива. Человек снимал на свой телефон последствия атаки, и она посмотрела на него и попросила его телефон, чтобы позвонить своей семье перед смертью. С этого видео была сделана фотография, на которой она смотрит прямо в камеру. Когда я увидел это фото, она как будто смотрела на меня, заглядывая в мою душу, спрашивая меня: «Что ты будешь с этим делать?» И в тот момент я понял, что поеду в Донбасс, чтобы защищать славных людей Донбасса, таких как Инна, от нацистских убийц, которых поддерживают и направляют США. Так я и сделал. Когда я приехал в Донецк в декабре 2014 года, я не ожидал, что переживу зиму. Но я чувствовал, что лучше умереть в компании героев, чем быть соучастником их убийства, оставаясь в США и только жалуясь на военные преступления США в Facebook. Вот я и приехал.

- Ваши соотечественники Вас поддерживают в этом?

— Если говорить о моей семье, то мама умерла за 3 года до моего приезда в Донбасс. Мой брат понял меня и полностью поддержал, но он умер в 2015 году в Техасе. И моей сестре, которая любит [Барака] Обаму и [Джо] Байдена, и моему отцу, который любит [Джорджа] Буша и Джона Маккейна, слишком хорошо промыли мозги пропагандой, чтобы они поняли моё решение или что-то ещё. Из моих друзей, все самые близкие из них, такие же, как я, и понимают и поддерживают сделанный мной выбор. Мнение остальных меня не волнует.

- Каким образом вы доносите до американцев информацию с Донбасса?

— Раньше у меня был Facebook, но мой аккаунт был удалён два года назад. Меня удалили или забанили в Twitter (в 2016 г.), Paypal (в 2017 г.), GoFundMe (в 2017 г.) и WIX (в 2022 г.). У меня был канал на Youtube с 21 000 подписчиков и сотнями видео, которые я загрузил за 12 лет. Он был удалён с Youtube в первые дни операции Z, когда видео, которое я там разместил, набрало 150 000 просмотров менее, чем за сутки. У меня есть 2 веб-сайта: www.russelltexasbentley.com и www.russelltexasbentley.info. Я заблокирован на обоих и не могу там публиковаться или обновлять их. В общем, на девяти различных платформах я подвергаюсь цензуре.

У меня до сих пор есть ВК, и там ко мне присоединилось много друзей и сторонников.

Также у меня есть канал в Telegram и BitChute.

Мои адреса электронной почты: russellBbentley@gmail и russell.bentley@mail(doп)ru.

Также я принимаю пожертвования на финансирование своей работы.

Информационная война — это настоящая война, и она ничуть не менее серьёзная и важная, чем обычная. Для того, чтобы Россия смогла защититься и победить, чтобы для всех нас возник лучший многополярный мир, нам нужно победить и в обычной, и в информационной войне. В противном случае мы проиграем. Я считаю себя «стратегическим оружием» в информационной войне, американцем (вернее, «бывшим американцем»), который может донести до небольшого процента грамотных и политически сознательных американцев самый важный посыл этой войны — что Россия им не враг, что их экзистенциальный враг такой же, как и наш — настоящие фашистские олигархи и хозяева корпораций, которые командуют их правительством и правят их страной. И то, что эти фашисты сделали нам, они сделают и им.

Я приехал сюда не для того, чтобы зарабатывать деньги или быть «интернет-звездой». Когда я приехал сюда, я руководствовался собственными моральными принципами и даже не рассчитывал пережить суровую зиму 2014-2015 годов, которую я провел в боях в Донецком аэропорту, Спартаке и Авдеевке. Но я выжил, и всё, что я сделал с тех пор, было на мои собственные деньги, с очень небольшой поддержкой со стороны.

Никто никогда не платил мне за мою работу, но я на это и не претендую. Я знаю, что мог бы быть гораздо более полезен для нашего дела на крупных российских медиа-платформах (особенно на английском языке, с англоязычной аудиторией). Я также мог бы работать намного лучше с небольшой технической поддержкой и оборудованием. Моё послание услышали миллионы людей в США и во всём мире.

- Какие сейчас настроения в США в связи с проведением Россией спецоперации на Украине?

— Большинство граждан США безграмотны исторически и политически. Им так долго лгали, а они так долго принимали эту ложь, что теперь они буквально обижены и напуганы правдой и теми, кто её говорит. Попробую вежливо выразиться — те, кто довольно долго едят «грязь», привыкают к ней. Те, кто едят её слишком долго, учатся её любить. Большинство граждан США научилось любить «грязь». У них нет ни достоверной информации, ни навыков критического мышления, чтобы отличить ложь западных правительств и СМИ от вопиюще очевидных фактов, которые они могли бы найти, если бы взяли на себя труд провести получасовое независимое исследование в интернете. В «век информации» невежество — это выбор, и многие, а может быть, и большинство в США, сделали этот выбор. Они предпочитают верить фейковым новостям, распространяемым западными СМИ, которые буквально фотографируют военные преступления Украины, а затем приписывают их России.

Правда в том, что вся смерть, разрушения и страдания, вызванные этой войной, каждая капля крови с обеих сторон — на руках тех, кто начал, направил, продвигал, а теперь нагнетает и продлевает её, и это не Россия и даже не Украина. Именно фашистские «сверхчеловеки» командуют правительствами США, Великобритании и ЕС, и контролируют их. А люди получают то правительство, которого они заслуживают, поэтому миллионы граждан США, проголосовавших за Байдена или Трампа, Обаму или Буша, также несут часть ответственности за ужасные преступления своих правителей просто в силу своего подчинения и сотрудничества.

Но есть миллионы американцев и европейцев (может быть, 2% от всего населения, но всё же миллионы), которые понимают, что эту войну начали, продолжают и обостряют США и их лакеи в Европе. Наша задача, как солдат российской информационной войны, состоит в том, чтобы донести правду до этих понимающих миллионов, и объяснить им, как они могут объяснить другим правду об этой войне, и, самое главное, что Россия им не враг, что их настоящим врагом являются их хозяева-олигархи, которые намерены сделать с народами США и ЕС то же, что они сделали с Украиной.

- Что должно произойти, чтобы Запад услышал Донбасс и Россию?

— То же самое, что сделано для того, чтобы Украина услышала Донбасс и Россию. Если всякое обращение к разуму и человеческой порядочности бесполезно, если заблокированы все дипломатические пути, если нет другого выбора или возможности, то Россия должна применить силу. Россия несет ответственность за то, чтобы ещё раз спасти человечество от полного порабощения нацизмом 21-го века. Мы защищаем не себя, а будущее человечества на Земле. У нас есть обязательство перед собой, человечеством и Богом — сделать это любыми необходимыми средствами.

- Какова роль НАТО в конфликте на Украине?

НАТО — преступная организация, контролируемая теми, кто командует правительством США и контролирует его. Остальные члены [НАТО] в Европе и других местах — просто лакеи и рабы этой власти. НАТО является преступным инструментом агрессивной войны. Их заявления о том, что они являются оборонительной организацией — просто очередная ложь, и, как и вся их ложь, она полностью противоречит истине. НАТО предоставила деньги, оружие и обучение террористическим организациям, таким как ИГИЛ и «Азов», и несёт ответственность за величайшие военные преступления последних 50 лет. Они продолжают так делать и будут продолжать, пока не их не распустят или не уничтожат. Войну на Украине начали США, но ее продолжила и обострила НАТО.

- Каким Вы видите завершение конфликта на Украине? Когда это произойдет?

— Чем он в конечном итоге закончится, никто не знает, но он закончится не на Украине. Украинская армия и их пособники будут разбиты или уничтожены, но эта война касается не только Украины. Экономическая война Запада против России уже началась всерьёз и будет продолжать обостряться. Экономические войны почти всегда ведут к обычным войнам, и я, к сожалению, сомневаюсь, что эта будет исключением. Россия может победить США и НАТО в войне с применением обычных вооружений в Европе и сделает это, если будет вынуждена сражаться с ними. Но очень высоки шансы, что будет задействовано ядерное оружие. В этом случае Россия победит врагов человечества, в противном случае жизнь на Земле прекратит свое существование. Это очень печальное и опасное время. Я прихожанин РПЦ, и советую всем хорошим людям молиться и готовиться ко встрече с Богом. Это не единственный мир, и это не единственная жизнь. То, что мы делаем в этой жизни, определяет, какой будет наша следующая жизнь. Будьте смелыми, выполняйте свой долг перед Богом, человечеством и своей страной. Не бойтесь. Мы побеждаем, и мы победим. Мы на стороне Бога, и ангелы охраняют нас даже в самые трудные времена. Наше дело правое. Победа будет за нами.

- Будет ли побежден нацизм? Лечится ли он вообще?

— Нацизм — неизлечимая болезнь, как бешенство. Если его засечь и вылечить на ранней стадии, его можно обратить вспять, но как только он берёт под контроль разум человека, то становится необратимым. Единственное лекарство от закоренелых нацистов — такое же, как от бешеной собаки. Это единственный способ защитить незаражённых людей, и, кстати, он милосерден даже к самим нацистам. Россия победила немецких нацистов 80 лет назад, но наши так называемые «союзники» сотрудничали с оставшимися нацистами и привезли их в Америку, чтобы они продолжали работать над планами по мировому господству. Теперь снова появился нацизм, и его нужно снова победить.

